“Улюблений крем уже не дає результату. Чи може шкіра звикнути до косметики?”

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Світлана Кочергіна
Світлана Кочергіна

лікарка-дерматовенеролог

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Травня 2024, 15:00
шкіра звикнути до косметики
Фото: Pexels

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