“Улюблений крем уже не дає результату. Чи може шкіра звикнути до косметики?”

Більшість з нас дбає про свою шкіру, її здоровʼя та красу. Однак інколи можна помітити, що звичний крем чи лікувальний засіб перестає діяти.

Чи означає це, що шкіра “звикла” до косметики? Про це виданню Бережи себе розповіла дерматовенерологиня Світлана Кочергіна.

Чи може шкіра звикнути до косметики

— Якщо твій крем перестав давати бажаний результат, це не означає, що твоя шкіра звикла до нього. Однак це може свідчити про те, що змінився стан твоєї шкіри.

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Адже її потреби коливаються відповідно до пори року, кліматичних умов, гормональних змін, стресу, віку, препаратів та вітамінів, які ти приймаєш.

Так, взимку шкіра потребує більшого зволоження, а влітку — ми прагнемо більшого матування через посилений блиск шкіри протягом дня.

Також ефект від засобу може зникнути, тому що засіб уже дав той результат, який міг.

Наприклад, ти користуєшся сироваткою для освітлення пігментації. Спершу помічаєш класний ефект, а за кілька місяців ситуація ніби залишається на одному рівні. Це означає, що косметика вже спрацювала і тепер діє на підтримку результату.

Що робити, якщо косметика не приносить результату

— Якщо тобі вже не подобається ефект від засобу, ти завжди можеш його замінити. Проте якщо тебе все влаштовує — змінювати догляд профілактично не потрібно.

Якщо у тебе здорова шкіра й ти не проходиш медикаментозну терапію у зв’язку з певним захворюванням, рекомендують переглядати весь догляд орієнтовно раз на півроку.

Передусім, щоб визначити актуальні потреби шкіри та, за необхідності, щось підкоригувати.

Як обрати правильну косметику для догляду за обличчям і хто може допомогти правильно підібрати засоби, ми розповідали раніше.

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