Можно ли сбить ядерную ракету с помощью ПВО: объясняет эксперт

С начала полномасштабного вторжения Россия время от времени использует ядерный шантаж и устрашение. Поэтому на этом фоне у украинцев все чаще возникают вопросы, что будет, если страна-агрессор все же решится использовать свой ядерный арсенал и можно ли сбить в воздухе российскую ракету с ядерным зарядом.

Важно, что даже для военных экспертов последний вопрос скорее теоретический, ведь пока никто этого не делал. И лучше, чтобы он таким и оставался. Можно ли сбить ядерную ракету с помощью противовоздушных комплексов, которые есть в Украине — читай в материале.

Можно ли сбить ядерную ракету

По словам военного эксперта Александра Коваленко, украинские военные смогут сбивать российские крылатые ракеты с ядерным зарядом, если Россия все-таки решит применить их против Украины.

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Если речь идет о ядерном оружии, то нужно понимать, что оно бывает тактического и стратегического назначения.

Касательно тактического назначения, то это может быть крылатая ракета авиационного базирования Х-55 или баллистическая ракета Искандер. В их боевой части размещаются именно ядерные компоненты. Поэтому если мы говорим, к примеру, о Х-55, то эти крылатые ракеты могут сбивать почти все типы ПВО, которые есть сегодня на вооружении Украины, — отметил Александр.

Способна ли украинская ПВО сбить ядерную ракету

По словам эксперта, если речь идет о баллистических ракетах Искандер, то их могут сбивать ЗРК Patriot, а также SAMP/T. Все зависит от того, какой комплекс для этого используют. Против стратегического оружия (межконтинентальных баллистических ракет) может работать и ЗРК Patriot. Это довольно сложный перехват, но он возможен.

Поэтому ядерную ракету действительно можно сбить с помощью ПВО.

Даже комплексы С-300, С-400 они предназначены для противодействия ядерным ударам. Каждый тип ракетных комплексов может быть использован в зависимости от номенклатуры. Например, для перехвата крылатой ракеты Х-55 можно использовать:

ЗРК Бук;

IRIS-T;

NASAMS.

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