Чи можна збити ядерну ракету за допомогою ППО: пояснює експерт

Від початку повномасштабного вторгнення Росія час від часу використовує ядерний шантаж і залякування. Тому на цьому тлі в українців все частіше виникають питання про те, що буде, якщо країна-агресор все ж наважиться використати свій ядерний арсенал, та чи можна збити у повітрі російську ракету з ядерним зарядом.

Важливо, що навіть для військових експертів останнє питання є радше теоретичним, адже поки що ніхто цього не робив. І, краще, аби воно таким і залишалося. Чи можна збити ядерну ракету за допомогою тих протиповітряних комплексів, які є в Україні — читай у матеріалі.

Чи можна збити ядерну ракету

За словами військового експерта Олександра Коваленка, українські військові зможуть збивати російські крилаті ракети з ядерним зарядом, якщо Росія все ж вирішить застосувати їх проти України.

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Якщо ми говоримо про ядерну зброю, то потрібно розуміти те, що вона буває тактичного і стратегічного призначення.

Щодо тактичного призначення, то це може бути крилата ракета авіаційного базування Х-55 або ж балістична ракета Іскандер.

У їхніх бойових частинах розміщуються саме ядерні компоненти. Тому якщо йдеться, до прикладу, про Х-55, то ці крилаті ракети можуть збивати майже усі типи ППО, які є сьогодні на озброєні України, — зазначив Олександр.

Чи здатна українська ППО збити ядерну ракету

За словами експерта, якщо ми говоримо про балістичні ракети Іскандер, то їх можуть збивати ЗРК Patriot, а також SAMP/T. Отже, все залежить від того, який комплекс для цього використовують. ЗРК Patriot також може працювати проти стратегічної зброї (міжконтинентальних балістичних ракет). Це доволі складне перехоплення, але воно можливе.

Тому ядерну ракету справді можна збити за допомогою ППО.

Навіть комплекси С-300, С-400 призначені для протидії ядерним ударам. Кожен тип ракетних комплексів може бути використаний в залежності від номенклатури. Наприклад, для перехоплення крилатої ракети Х-55 можна використати:

ЗРК Бук;

IRIS-T;

NASAMS.

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