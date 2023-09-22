Війна в Україні

Чи можна збити ядерну ракету за допомогою ППО: пояснює експерт

Анна Голішевська, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 22:00
Війна
Фото: Unsplash

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