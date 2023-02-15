Собираешься выехать из Украины, но нет загранпаспорта? Объясняем, кто может попасть в ЕС по внутреннему документу

Каждый день тысячи украинцев пересекают границу и выезжают в страны Европейского Союза. Подавляющее большинство — это женщины, дети и лица с инвалидностью.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет выезд за границу все еще запрещен. Это связано с продолжением военного положения и общей мобилизации граждан до мая 2023 года.

Но в страны Европейского Союза продолжают выезжать люди с деоккупированных, прифронтовых территорий или из зон боевых действий. И часто у таких граждан нет не только загранпаспорта, но и обычной одежды.

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Поэтому возникает вопрос, кто сейчас имеет право пересекать границу по внутреннему паспорту гражданина Украины. Подробнее об этом рассказали в Государственной миграционной службе Украины.

Кто может выезжать в ЕС по внутреннему паспорту

Выезжать за границу возможно по внутреннему паспорту для граждан Украины, которые эвакуируются из регионов, где ведутся боевые действия. Это касается:

детей;

женщин;

людей с инвалидностью.

Вместе с тем в ГМСУ добавляют:

Рекомендуем обратиться в компетентный орган страны Евросоюза в которую планируется поездка, с целью уточнения, достаточно ли будет для въезда в ту или иную страну данного документа.

Остальные должны предоставлять загранпаспорт при пересечении украинской границы.

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В ЕС без загранпаспорта: что стоит знать

Чтобы выехать в ЕС без загранпаспорта, нужен один из следующих документов: паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении.

Планируя выезд за границу, украинцам стоит уточнить информацию о выбранной стране. Это необходимо, поскольку не во всех странах позволено пересечение границы по внутреннему паспорту.

Стоит отметить, что пересечь границу таким образом возможно только один раз, во время выезда из Украины. Для того чтобы вернуться в Украину, необходимо оформить документ в любом дипломатическом или консульском представительстве Украины в другой стране.

В дипломатические или консульские представительства граждане Украины должны обратиться и в случае потери или повреждения загранпаспорта.

С женщинами, детьми и людьми с инвалидностью понятно. Но как пересечь границу украинским мужчинам? Ранее мы рассказывали о правилах выезда мужчин за границу.

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