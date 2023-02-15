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Збираєшся виїхати з України й не маєш закордонного паспорта? Пояснюємо, хто може потрапити в ЄС по внутрішньому документу

Діана Просяник, практикантка сайту 15 Лютого 2023, 11:00
Хто може виїжджати до ЄС по внутрішньому паспорту
Фото: Pexels

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