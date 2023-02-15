Збираєшся виїхати з України й не маєш закордонного паспорта? Пояснюємо, хто може потрапити в ЄС по внутрішньому документу

Щодня тисячі українців перетинають кордон та виїжджають до країн Європейського Союзу. Переважна більшість — це жінки, діти та особи з інвалідністю.

Чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за кордон усе ще заборонено. Це пов’язано з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації громадян до травня 2023 року.

Та до країн Європейського Союзу продовжують виїжджати люди з деокупованих, прифронтових територій чи із зон бойових дій. І часто такі громадяни не мають не те що закордонного паспорта, а й звичайного одягу.

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Тому постає питання, хто зараз має право перетинати кордон по внутрішньому паспорту громадянина України. Детальніше про це розповіли у Державній міграційній службі України.

Хто може виїжджати до ЄС по внутрішньому паспорту

Виїхати за кордон по внутрішньому паспорту можуть громадяни України, що евакуюються з регіонів, де ведуться бойові дії. Це стосується:

дітей;

жінок;

людей з інвалідністю.

Разом з тим у ДМСУ додають:

Рекомендуємо звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, в яку планується поїздка, з метою уточнення, чи достатньо буде для в’їзду в ту чи іншу країну цього документа.

Решта громадян повинні надавати закордонний паспорт під час перетину українського кордону.

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В ЄС без закордонного паспорта: що варто знати

Щоб виїхати в ЄС без закордонного паспорта, потрібен один із таких документів: паспорт громадянина України або свідоцтво про народження.

Плануючи виїзд за кордон, українцям варто уточнити інформацію про країну, до якої вони збираються в’їхати. Це потрібно через те, що не всі країни дозволяють перетинати кордон за внутрішнім паспортом.

Варто зазначити, що перетнути кордон у такий спосіб можливо лише один раз, під час виїзду з України. Для того щоб повернутися в Україну, необхідно оформити документ у будь-якому дипломатичному чи консульському представництві України в іншій країні.

У дипломатичні чи консульські представництва громадяни України повинні звернутися й у разі втрати чи пошкодження закордонного паспорта.

З жінками, дітьми та людьми з інвалідністю зрозуміло. Та як перетнути кордон українським чоловікам? Раніше ми розповідали про правила виїзду чоловіків за кордон.

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