Не оставайся в изоляции! Читай, что делать, если оккупанты отключили украинское телевидение и интернет

На временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий могут быть перебои с телевидением, интернетом и связью. Так, например, несколько дней назад россияне изолировали Херсонскую область.
Ведущая Надежда Матвеева в рубрике Надійні поради рассказала, что делать, пока Госспецсвязи возобновляет работу телекоммуникаций.
Чтобы всегда держать руку на пульсе и узнавать правду о последних новостях Украины, телевизор можно заменить следующими альтернативами:
Если же нет возможности воспользоваться всем вышеупомянутым, то попроси знакомых передавать тебе важные новости любым доступным способом.
С наступлением военных времен к нам пришла важная необходимость быть пунктуальными. Читай, что делать, если не успеваешь домой до комендантского часа.