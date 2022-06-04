Не оставайся в изоляции! Читай, что делать, если оккупанты отключили украинское телевидение и интернет

На временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий могут быть перебои с телевидением, интернетом и связью. Так, например, несколько дней назад россияне изолировали Херсонскую область.

Ведущая Надежда Матвеева в рубрике Надійні поради рассказала, что делать, пока Госспецсвязи возобновляет работу телекоммуникаций.

Чем заменить телевизор

Чтобы всегда держать руку на пульсе и узнавать правду о последних новостях Украины, телевизор можно заменить следующими альтернативами:

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Приложением Дія . Найди раздел Услуги, а в нем вкладку Дія TV. Если не видишь эту функцию, обнови приложение.

. Найди раздел Услуги, а в нем вкладку Дія TV. Если не видишь эту функцию, обнови приложение. Онлайн-кинотеатром. Если твой телевизор поддерживает технологию Smart-TV и дома есть интернет, установи приложение любого украинского стриминг-сервиса. Все они сейчас бесплатно транслируют новостной марафон.

Спутниковым телевидением. Украинские каналы сейчас раскодированные и бесплатные. Чтобы смотреть “спутник” дома, тебе понадобятся только ресивер и антенна.

Радио. Вместо антенны можно использовать старый “кнопочный” телефон и наушники. Или купи радиоприемник и запас батареек для него. Если есть перебои с работой FM-частот, переключайся на АМ-диапазон (СХ). Радио общественного вещателя ищи на этих частотах: 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц и 1404 Кгц.

Если же нет возможности воспользоваться всем вышеупомянутым, то попроси знакомых передавать тебе важные новости любым доступным способом.

С наступлением военных времен к нам пришла важная необходимость быть пунктуальными. Читай, что делать, если не успеваешь домой до комендантского часа.