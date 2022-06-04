Не залишайся в ізоляції! Читай, що робити, якщо окупанти вимкнули українське телебачення та інтернет

На тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій можуть бути перебої з телебаченням, інтернетом та зв’язком. Так, наприклад, кілька днів тому росіяни ізолювали Херсонщину.

Ведуча Надія Матвєєва в рубриці Надійні поради розповіла, як діяти, поки Держспецзв’язку відновлює роботу телекомунікацій.

Чим замінити телевізор

Щоб завжди тримати руку на пульсі та дізнаватись правду про останні новини Україні, телевізор можна замінити такими альтернативами:

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Додатком Дія . Знайди розділ Послуги, а в ньому вкладку Дія TV. Якщо не бачиш цієї функції, онови додаток.

. Знайди розділ Послуги, а в ньому вкладку Дія TV. Якщо не бачиш цієї функції, онови додаток. Онлайн-кінотеатром. Якщо твій телевізор підтримує технологію Smart-TV і вдома є інтернет, встанови додаток будь-якого українського стрімінг-сервісу. Усі вони зараз безкоштовно транслюють марафон новин.

Супутниковим телебаченням. Українські канали зараз розкодовані й безкоштовні. Щоб дивитися “супутник” вдома, тобі знадобляться тільки ресивер та антена.

Радіо. Замість антени можна використовувати старий “кнопковий” телефон та навушники до нього. Або купи радіоприймач та запас батарейок для нього. Якщо є перебої з роботою FM-частот, перемикайся на АМ-діапазон (СХ). Радіо суспільного мовника шукай на ось цих частотах: 549 Кгц, 657 Кгц, 873 Кгц та 1404 Кгц.

Якщо ж не маєш можливості скористатись усім вищезазначеним, то попроси знайомих передавати тобі важливі новини будь-яким доступним способом.

З настанням воєнних часів до нас прийшла важлива необхідність бути пунктуальними. Читай, що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години.