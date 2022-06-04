Не залишайся в ізоляції! Читай, що робити, якщо окупанти вимкнули українське телебачення та інтернет

На тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій можуть бути перебої з телебаченням, інтернетом та зв’язком. Так, наприклад, кілька днів тому росіяни ізолювали Херсонщину.
Ведуча Надія Матвєєва в рубриці Надійні поради розповіла, як діяти, поки Держспецзв’язку відновлює роботу телекомунікацій.
Щоб завжди тримати руку на пульсі та дізнаватись правду про останні новини Україні, телевізор можна замінити такими альтернативами:
Якщо ж не маєш можливості скористатись усім вищезазначеним, то попроси знайомих передавати тобі важливі новини будь-яким доступним способом.
З настанням воєнних часів до нас прийшла важлива необхідність бути пунктуальними. Читай, що робити, якщо не встигаєш додому до комендантської години.