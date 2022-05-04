Ти не пройдеш! Як захистити свій дім від мародера — лайфхаки від Надії Матвєєвої

Багато українців змушені були покинути свої будинки й переїхати у більш безпечне місце. Місто поїхало — прокинулась мафія мародерів.
На жаль, навіть під час війни мародери не сплять. Їм не страшні обстріли, ракети, та й за власне життя вони не особливо переймаються.
Такі люди не проти скористатися моментом і нажитися на нещасті інших.
Але ми не безпомічні й можемо захистити себе та своє майно. Телеведуча програми Все буде добре Надія Матвєєва дала дієві поради, як захистити свій дім.
Взаємодія з сусідами — це важливий аспект для захисту твого будинку.
Не завадить познайомитися з сусідами, принаймні з найближчими до твоєї квартири, та влаштувати штаб захисту будинку.
Не завадить познайомитися з сусідами, принаймні з найближчими до твоєї квартири, та влаштувати штаб захисту будинку.
Для цього треба створити спеціальний чат, окремий від ОСББ. Призначити чергових та відповідальних за безпеку, які щодня б робили обхід усього будинку і двору.
На що треба звертати увагу при перевірці будинку?
У такий спосіб грабіжники перевіряють квартири на те, є там господарі чи ні. За можливості зніми все підозріле з дверей.
У деяких містах такі прецеденти вже були, тому варто бути дуже обережними.
Якщо побачив(-ла) підозрілий предмет, у жодному разі не чіпай його руками. Краще відійди на безпечну відстань, мінімум 200 метрів, та виклич поліцію.
Якщо побачив(-ла) підозрілий предмет, у жодному разі не чіпай його руками. Краще відійди на безпечну відстань, мінімум 200 метрів, та виклич поліцію.
Крадії автомобілей та мародери розклеюють візитівки на лобовому склі, кладуть шматки картону в двері авто, щоб зрозуміти, за якими автомобілями не наглядають.
Якщо помітиш щось подібне, то зніми цю мітку. А в чаті будинку попроси власників, які не виїхали, прибрати з салонів усі коштовні речі.
Дізнайся номери телефонів штабу ТРО та гарячих ліній місцевих ОДА. Закріпи їх у чаті будинку, щоб кожен міг швидко знайти у разі потреби.
Якщо в будинку лишились тільки жінки, а всі чоловіки захищають Україну, долучи до обходу представників місцевої ТРО.
Саме час стати підозрілим до незнайомців. Адже нині люди можуть видавати себе за будь-кого, щоб вдертися до квартири.
Тому не відчиняйте двері незнайомцям, які представляються волонтерами або представниками силових, евакуаційних та комунальних структур, навіть у разі наявності відповідних документів.
Тут і знадобляться екстрені телефони. Краще подзвони у відповідні служби та перепитай, чи була запланована якась перевірка. Якщо відповідь негативна, повідом теробороні.
Можливо, хтось перевіряє у такий спосіб кількість жителів у під’їзді, хто залишився, а хто виїхав.
Можливо, хтось перевіряє у такий спосіб кількість жителів у під’їзді, хто залишився, а хто виїхав.
Також важливо не казати зайвого незнайомцям. Будь-які питання чужої людини, наприклад, хто з сусідів ще не виїхав, мають насторожити.
Зараз, окрім квартирних грабіжників, активізувались крадії металу та лічильників з підвалів. Тому просто не впускай чужих у під’їзд.
Не соромся перепитувати у невідомих людей, що вони роблять біля твого будинку.
Не соромся перепитувати у невідомих людей, що вони роблять біля твого будинку.
А ще краще — вимкни домофон і користуйся лише магнітним ключем. В разі розмагнічування ключа звернися за допомогою в чат будинку.
Обов’язково зачини всі вікна та двері, особливо якщо живеш на нижніх поверхах, адже мародери можуть використати цей час для грабунку.
Якщо ж ти мусиш виїхати з квартири у більш безпечне місце, то будь на зв’язку з сусідами, проси їх придивлятися за квартирою.
Держава намагається полегшити нам життя навіть із переїздом. Мінцифри запустило новий сервіс, що допоможе тобі евакуюватися та знайти житло у безпечному місці.