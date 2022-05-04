Ти не пройдеш! Як захистити свій дім від мародера — лайфхаки від Надії Матвєєвої

Багато українців змушені були покинути свої будинки й переїхати у більш безпечне місце. Місто поїхало — прокинулась мафія мародерів.

На жаль, навіть під час війни мародери не сплять. Їм не страшні обстріли, ракети, та й за власне життя вони не особливо переймаються.

Такі люди не проти скористатися моментом і нажитися на нещасті інших.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Але ми не безпомічні й можемо захистити себе та своє майно. Телеведуча програми Все буде добре Надія Матвєєва дала дієві поради, як захистити свій дім.

Кооперація

Взаємодія з сусідами — це важливий аспект для захисту твого будинку.

Не завадить познайомитися з сусідами, принаймні з найближчими до твоєї квартири, та влаштувати штаб захисту будинку.

Для цього треба створити спеціальний чат, окремий від ОСББ. Призначити чергових та відповідальних за безпеку, які щодня б робили обхід усього будинку і двору.

Перевірка

На що треба звертати увагу при перевірці будинку?

Прозорий скотч на замковій щілині, рекламні флаєри на дверях, намальовані хрестики, монети в дверній шпарині тощо.

У такий спосіб грабіжники перевіряють квартири на те, є там господарі чи ні. За можливості зніми все підозріле з дверей.

Не забудь перевірити дах, підвали, сходові клітини. Адже сміттєвий пакет, будівельний мішок чи дитяча іграшка можуть містити вибухівку.

У деяких містах такі прецеденти вже були, тому варто бути дуже обережними.

Якщо побачив(-ла) підозрілий предмет, у жодному разі не чіпай його руками. Краще відійди на безпечну відстань, мінімум 200 метрів, та виклич поліцію.

Під час обстеження подвір’я звертай увагу на машини, лобове скло.

Крадії автомобілей та мародери розклеюють візитівки на лобовому склі, кладуть шматки картону в двері авто, щоб зрозуміти, за якими автомобілями не наглядають.

Якщо помітиш щось подібне, то зніми цю мітку. А в чаті будинку попроси власників, які не виїхали, прибрати з салонів усі коштовні речі.

Потурбуйся про доступ до екстрених номерів

Дізнайся номери телефонів штабу ТРО та гарячих ліній місцевих ОДА. Закріпи їх у чаті будинку, щоб кожен міг швидко знайти у разі потреби.

Якщо в будинку лишились тільки жінки, а всі чоловіки захищають Україну, долучи до обходу представників місцевої ТРО.

Відкрий свою внутрішню підозрілість

Саме час стати підозрілим до незнайомців. Адже нині люди можуть видавати себе за будь-кого, щоб вдертися до квартири.

Тому не відчиняйте двері незнайомцям, які представляються волонтерами або представниками силових, евакуаційних та комунальних структур, навіть у разі наявності відповідних документів.

Тут і знадобляться екстрені телефони. Краще подзвони у відповідні служби та перепитай, чи була запланована якась перевірка. Якщо відповідь негативна, повідом теробороні.

Можливо, хтось перевіряє у такий спосіб кількість жителів у під’їзді, хто залишився, а хто виїхав.

Також важливо не казати зайвого незнайомцям. Будь-які питання чужої людини, наприклад, хто з сусідів ще не виїхав, мають насторожити.

Відчуй себе вахтером

Зараз, окрім квартирних грабіжників, активізувались крадії металу та лічильників з підвалів. Тому просто не впускай чужих у під’їзд.

Не соромся перепитувати у невідомих людей, що вони роблять біля твого будинку.

А ще краще — вимкни домофон і користуйся лише магнітним ключем. В разі розмагнічування ключа звернися за допомогою в чат будинку.

Якщо треба спускатися в укриття

Обов’язково зачини всі вікна та двері, особливо якщо живеш на нижніх поверхах, адже мародери можуть використати цей час для грабунку.

Якщо ж ти мусиш виїхати з квартири у більш безпечне місце, то будь на зв’язку з сусідами, проси їх придивлятися за квартирою.

Держава намагається полегшити нам життя навіть із переїздом. Мінцифри запустило новий сервіс, що допоможе тобі евакуюватися та знайти житло у безпечному місці.