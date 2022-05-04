Ты не пройдешь! Как защитить свой дом от мародера — лайфхаки от Надежды Матвеевой

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасное место. Город уехал — проснулась мафия мародеров.

К сожалению, даже во время войны мародеры не спят. Им не страшны обстрелы, ракеты, и даже за свою жизнь они не особо переживают.

Такие люди не прочь воспользоваться моментом и нажиться на чужом несчастье.

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Но мы не беспомощны и можем защитить себя и свое имущество. Телеведущая программы Все буде добре Надежда Матвеева дала действенные советы, как защитить свой дом.

Кооперация

Взаимодействие с соседями — это важный аспект для защиты твоего дома.

Не лишним будет познакомиться с соседями, по крайней мере, с теми, кто рядом с твоей квартирой, и организовать штаб защиты дома.

Для этого нужно создать специальный чат, отдельный от ОСМД. Назначить дежурных и ответственных за безопасность, которые ежедневно делали бы обход всего дома и двора.

Проверка

На что нужно обращать внимание при проверке дома?

Прозрачный скотч на замочной скважине, рекламные флаеры на дверях, нарисованные крестики, монеты в дверной щели и т.д.

Таким образом грабители проверяют квартиры на то, есть там хозяева или нет. По возможности сними все подозрительное с дверей.

Не забудь проверить крышу, подвалы, лестничные клетки. Ведь мусорный пакет, строительный мешок или детская игрушка могут содержать взрывчатку.

В некоторых городах такие прецеденты уже случались, поэтому следует быть очень осторожными.

Если увидел(-а) подозрительный предмет, ни в коем случае не трогай его руками. Лучше отойди на безопасное расстояние, минимум 200 метров, и вызови полицию.

Во время обследования двора обращай внимание на машины, лобовое стекло.

Угонщики автомобилей и мародеры расклеивают визитки на лобовом стекле, кладут куски картона в дверь авто, чтобы понять, какие автомобили остались без присмотра.

Если заметишь что-нибудь подобное, то сними эту метку. А в чате дома попроси невыехавших владельцев убрать из салонов все ценные вещи.

Позаботься о доступе к экстренным номерам

Узнай номера телефонов штаба ТРО и горячих линий местных ОВА. Закрепи их в чате дома, чтобы каждый мог быстро найти в случае необходимости.

Если в доме остались только женщины, а все мужчины защищают Украину, попроси помочь с обходом представителей местной ТРО.

Открой свою внутреннюю подозрительность

Самое время стать подозрительным к незнакомцам. Ведь сейчас люди могут выдавать себя за любого, чтобы попасть в квартиру.

Поэтому не открывайте двери незнакомцам, которые представляются волонтерами или представителями силовых, эвакуационных и коммунальных структур, даже при наличии соответствующих документов.

Здесь и пригодятся экстренные телефоны. Лучше позвони в соответствующие службы и переспроси, была ли запланирована какая-нибудь проверка. Если ответ отрицательный, сообщи терробороне.

Возможно, кто-то проверяет количество жителей в подъезде, кто остался, а кто уехал.

Также важно не говорить лишнего незнакомцам. Любые вопросы чужого человека, например, кто из соседей еще не уехал, должны насторожить.

Почувствуй себя вахтером

Сейчас, кроме квартирных грабителей, активизировались воры металла и счетчиков из подвалов. Поэтому просто не впускай чужих в подъезд.

Не стесняйся переспрашивать у неизвестных людей, что они делают возле твоего дома.

А еще лучше — выключи домофон и пользуйся только магнитным ключом. В случае размагничивания ключа обратись за помощью в чат дома.

Если нужно спускаться в укрытие

Обязательно закрой все окна и двери, особенно если живешь на нижних этажах, ведь мародеры могут использовать это время для грабежа.

Если же ты должен выехать из квартиры в более безопасное место, будь на связи с соседями, проси их присматривать за квартирой.

Государство пытается облегчить жизнь даже с переездом. Минцифры запустило новый сервис, который поможет тебе эвакуироваться и найти жилье в безопасном месте.