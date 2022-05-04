Ты не пройдешь! Как защитить свой дом от мародера — лайфхаки от Надежды Матвеевой

Многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасное место. Город уехал — проснулась мафия мародеров.
К сожалению, даже во время войны мародеры не спят. Им не страшны обстрелы, ракеты, и даже за свою жизнь они не особо переживают.
Такие люди не прочь воспользоваться моментом и нажиться на чужом несчастье.
Но мы не беспомощны и можем защитить себя и свое имущество. Телеведущая программы Все буде добре Надежда Матвеева дала действенные советы, как защитить свой дом.
Взаимодействие с соседями — это важный аспект для защиты твоего дома.
Не лишним будет познакомиться с соседями, по крайней мере, с теми, кто рядом с твоей квартирой, и организовать штаб защиты дома.
Не лишним будет познакомиться с соседями, по крайней мере, с теми, кто рядом с твоей квартирой, и организовать штаб защиты дома.
Для этого нужно создать специальный чат, отдельный от ОСМД. Назначить дежурных и ответственных за безопасность, которые ежедневно делали бы обход всего дома и двора.
На что нужно обращать внимание при проверке дома?
Таким образом грабители проверяют квартиры на то, есть там хозяева или нет. По возможности сними все подозрительное с дверей.
В некоторых городах такие прецеденты уже случались, поэтому следует быть очень осторожными.
Если увидел(-а) подозрительный предмет, ни в коем случае не трогай его руками. Лучше отойди на безопасное расстояние, минимум 200 метров, и вызови полицию.
Если увидел(-а) подозрительный предмет, ни в коем случае не трогай его руками. Лучше отойди на безопасное расстояние, минимум 200 метров, и вызови полицию.
Угонщики автомобилей и мародеры расклеивают визитки на лобовом стекле, кладут куски картона в дверь авто, чтобы понять, какие автомобили остались без присмотра.
Если заметишь что-нибудь подобное, то сними эту метку. А в чате дома попроси невыехавших владельцев убрать из салонов все ценные вещи.
Узнай номера телефонов штаба ТРО и горячих линий местных ОВА. Закрепи их в чате дома, чтобы каждый мог быстро найти в случае необходимости.
Если в доме остались только женщины, а все мужчины защищают Украину, попроси помочь с обходом представителей местной ТРО.
Самое время стать подозрительным к незнакомцам. Ведь сейчас люди могут выдавать себя за любого, чтобы попасть в квартиру.
Поэтому не открывайте двери незнакомцам, которые представляются волонтерами или представителями силовых, эвакуационных и коммунальных структур, даже при наличии соответствующих документов.
Здесь и пригодятся экстренные телефоны. Лучше позвони в соответствующие службы и переспроси, была ли запланирована какая-нибудь проверка. Если ответ отрицательный, сообщи терробороне.
Возможно, кто-то проверяет количество жителей в подъезде, кто остался, а кто уехал.
Возможно, кто-то проверяет количество жителей в подъезде, кто остался, а кто уехал.
Также важно не говорить лишнего незнакомцам. Любые вопросы чужого человека, например, кто из соседей еще не уехал, должны насторожить.
Сейчас, кроме квартирных грабителей, активизировались воры металла и счетчиков из подвалов. Поэтому просто не впускай чужих в подъезд.
Не стесняйся переспрашивать у неизвестных людей, что они делают возле твоего дома.
Не стесняйся переспрашивать у неизвестных людей, что они делают возле твоего дома.
А еще лучше — выключи домофон и пользуйся только магнитным ключом. В случае размагничивания ключа обратись за помощью в чат дома.
Обязательно закрой все окна и двери, особенно если живешь на нижних этажах, ведь мародеры могут использовать это время для грабежа.
Если же ты должен выехать из квартиры в более безопасное место, будь на связи с соседями, проси их присматривать за квартирой.
Государство пытается облегчить жизнь даже с переездом. Минцифры запустило новый сервис, который поможет тебе эвакуироваться и найти жилье в безопасном месте.