Новая почта увеличит тарифы: сколько нужно будет платить за доставку с 2023 года

Новая почта держала цены с начала войны на одном уровне. Фактического поднятия ценника на услуги доставки не было.
Однако скачок цен на горючее, закупка генераторов и оборудования для усиления связи, необходимые, чтобы ты вовремя получал(-а) свои посылки, заставили перевозчика увеличить тарифы.
Какой ценник на перевозку грузов по Украине будет с 1 января 2023 года и на сколько вырастут тарифы, подробно рассказали в Новой почте.
В целом, локальные и межрегиональные тарифы на посылки между отделениями и почтоматами вырастут на 10, 20 и 40 гривен, в зависимости от веса.
Стоимость за пересылку документов тоже вырастет на 10 грн.
Стоимость за пересылку документов тоже вырастет на 10 грн.
Доставка локальных посылок между отделением и почтоматом весом:
Посылки по Украине между отделением и почтоматом возрастут по схожей прогрессии. Единственное отличие, что ценник за вес до 30 кг вырастет всего на 20 грн.
Если доставка прибудет в отделение, то к межрегиональному тарифу по Украине прибавится 25 грн.
Если доставка в такую местность будет курьером, то в общую межрегиональную стоимость за перевозку следует добавить стоимость услуг курьера. С Нового года эта сумма увеличится на пять и десять грн, поэтому ты заплатишь:
Отправка из такой местности будет по стандартному тарифу перевозчика по Украине.
Отправка из такой местности будет по стандартному тарифу перевозчика по Украине.
Есть и приятные новости: Новая почта отменит дополнительную плату в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении, то есть она будет бесплатной.
Доставка габаритных грузов тоже вырастет в цене от 50 до 400 грн, в зависимости от веса груза и тарифной зоны транспортировки.
С ценами других габаритных грузов ты можешь ознакомиться здесь.
Недавно Новая почта открыла отделение в Польше. Как отправить посылку в Польшу и что для этого нужно, читай в материале.
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