Новая почта увеличит тарифы: сколько нужно будет платить за доставку с 2023 года

Новая почта держала цены с начала войны на одном уровне. Фактического поднятия ценника на услуги доставки не было.

Однако скачок цен на горючее, закупка генераторов и оборудования для усиления связи, необходимые, чтобы ты вовремя получал(-а) свои посылки, заставили перевозчика увеличить тарифы.

Какой ценник на перевозку грузов по Украине будет с 1 января 2023 года и на сколько вырастут тарифы, подробно рассказали в Новой почте.

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В целом, локальные и межрегиональные тарифы на посылки между отделениями и почтоматами вырастут на 10, 20 и 40 гривен, в зависимости от веса.

Стоимость за пересылку документов тоже вырастет на 10 грн.

Изменение тарифов за локальную пересылку по городу

Доставка локальных посылок между отделением и почтоматом весом:

до 2 кг вырастет в цене на 10 грн (с 40 до 50 грн);

до 10 кг – на 20 грн (с 60 до 80 грн);

до 30 кг – на 40 грн (с 80 до 120 грн).

Изменение тарифов за пересылку по Украине

Посылки по Украине между отделением и почтоматом возрастут по схожей прогрессии. Единственное отличие, что ценник за вес до 30 кг вырастет всего на 20 грн.

Если раньше украинцы платили за доставку посылки до 2 кг — 60 грн, то сейчас ценник достигнет 70 грн.

Доставка посылки весом до 10 кг вырастет с 80 до 100 грн.

Ценник доставки весом до 30 кг изменится с 120 до 140 грн.

Доставка в СМТ или село

Если доставка прибудет в отделение, то к межрегиональному тарифу по Украине прибавится 25 грн.

Если доставка в такую местность будет курьером, то в общую межрегиональную стоимость за перевозку следует добавить стоимость услуг курьера. С Нового года эта сумма увеличится на пять и десять грн, поэтому ты заплатишь:

35 грн для посылок до 30 кг;

100 грн за каждые 100 кг для посылок более 30 кг.

Отправка из такой местности будет по стандартному тарифу перевозчика по Украине.

Есть и приятные новости: Новая почта отменит дополнительную плату в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении, то есть она будет бесплатной.

Доставка габаритных грузов

Доставка габаритных грузов тоже вырастет в цене от 50 до 400 грн, в зависимости от веса груза и тарифной зоны транспортировки.

При весе 500 кг локальная доставка вырастет в цене на 50 грн, а цена доставки по Украине будет зависеть от площади поддона и области транспортировки. Учитывая эти показатели, цена вырастет от 50 до 200 грн.

За вес 750 кг локальная доставка будет стоить на 150 грн больше (с 1300 до 1450 грн). За доставку этого же веса по Украине придется платить на 250–300 грн больше.

За локальную доставку габаритного груза весом 1100 кг нужно будет платить на 200 грн больше. За доставку по Украине тариф увеличится от 350 до 400 грн.

С ценами других габаритных грузов ты можешь ознакомиться здесь.

Недавно Новая почта открыла отделение в Польше. Как отправить посылку в Польшу и что для этого нужно, читай в материале.

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