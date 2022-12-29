Новая почта увеличит тарифы: сколько нужно будет платить за доставку с 2023 года

Вероника Кононенко, редактор сайта 29 декабря 2022, 13:00
нова пошта тарифи
Фото: Pexels

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