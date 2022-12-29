Нова пошта збільшить тарифи: скільки треба буде платити за доставку з 2023 року

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 29 Грудня 2022, 13:00
нова пошта тарифи
Фото: Pexels

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