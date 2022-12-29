Нова пошта збільшить тарифи: скільки треба буде платити за доставку з 2023 року

Нова пошта тримала ціни від початку війни на сталому рівні. Фактичного підняття цінника на послуги доставки не було.

Однак стрибок цін на пальне, закупівля генераторів та обладнання для посилення зв’язку, необхідні, щоб ти вчасно отримував(-ла) свої посилки, змусили перевізника збільшити тарифи.

Який цінник на перевезення вантажів по Україні буде з 1 січня 2023 року та на скільки виростуть тарифи, детально розповіли у Новій пошті.

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Загалом, локальні та міжрегіональні тарифи на посилки між відділеннями та поштоматами зростуть на 10, 20 та 40 гривень, залежно від ваги.

Вартість пересилки документів теж виросте на 10 грн.

Зміна тарифів за локальну пересилку по місту

Доставка локальних посилок між відділенням та поштоматом вагою:

до 2 кг виросте у ціні на 10 грн (з 40 до 50 грн);

до 10 кг — на 20 грн (з 60 до 80 грн);

до 30 кг — на 40 грн (з 80 до 120 грн).

Зміна тарифів за пересилку по Україні

Посилки по Україні між відділенням та поштоматом зростуть за схожою прогресією. Єдина відмінність, що цінник за вагу до 30 кг збільшиться на 20 грн.

Якщо раніше українці платили за доставку посилки до 2 кг — 60 грн, то зараз цінник сягне 70 грн.

Доставка за посилку вагою до 10 кг зросте з 80 до 100 грн.

Цінник доставки вагою до 30 кг зміниться зі 120 до 140 грн.

Доставка у СМТ чи село

Якщо доставка прибуде у відділення, то до міжрегіонального тарифу по Україні додасться 25 грн.

Якщо доставка у таку місцевість буде кур’єром, то до загальної міжрегіональної вартості за перевезення слід додати вартість послуг кур’єра. З Нового року ця сума збільшиться на п’ять та десять грн, тож ти заплатиш:

35 грн для посилок до 30 кг;

100 грн за кожні 100 кг для посилок у понад 30 кг.

Відправка з такої місцевості буде за стандартним тарифом перевізника по Україні.

Є і приємні новини, Нова пошта скасує додаткову плату у 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, тобто вона буде безкоштовною.

Доставка габаритних вантажів

Доставка габаритних вантажів теж зросте у ціні від 50 до 400 грн, залежно від ваги вантажу та тарифної зони транспортування.

За вагу 500 кг локальна доставка зросте у ціні на 50 грн, а ціна доставки по Україні залежатиме від площі піддона та області транспортування. Враховуючи ці показники, ціна зросте від 50 до 200 грн.

За вагу 750 кг локальна доставка коштуватиме на 150 грн більше (з 1300 до 1450 грн). За доставку цієї ж ваги по Україні доведеться платити на 250-300 грн більше.

За локальну доставку габаритного вантажу вагою у 1100 кг треба буде платити на 200 грн більше. За доставку по Україні тариф збільшиться від 350 грн до 400 грн.

З цінами інших габаритних вантажів ти можеш ознайомитися тут.

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