Нова пошта збільшить тарифи: скільки треба буде платити за доставку з 2023 року

Нова пошта тримала ціни від початку війни на сталому рівні. Фактичного підняття цінника на послуги доставки не було.
Однак стрибок цін на пальне, закупівля генераторів та обладнання для посилення зв’язку, необхідні, щоб ти вчасно отримував(-ла) свої посилки, змусили перевізника збільшити тарифи.
Який цінник на перевезення вантажів по Україні буде з 1 січня 2023 року та на скільки виростуть тарифи, детально розповіли у Новій пошті.
Загалом, локальні та міжрегіональні тарифи на посилки між відділеннями та поштоматами зростуть на 10, 20 та 40 гривень, залежно від ваги.
Вартість пересилки документів теж виросте на 10 грн.
Вартість пересилки документів теж виросте на 10 грн.
Доставка локальних посилок між відділенням та поштоматом вагою:
Посилки по Україні між відділенням та поштоматом зростуть за схожою прогресією. Єдина відмінність, що цінник за вагу до 30 кг збільшиться на 20 грн.
Якщо доставка прибуде у відділення, то до міжрегіонального тарифу по Україні додасться 25 грн.
Якщо доставка у таку місцевість буде кур’єром, то до загальної міжрегіональної вартості за перевезення слід додати вартість послуг кур’єра. З Нового року ця сума збільшиться на п’ять та десять грн, тож ти заплатиш:
Відправка з такої місцевості буде за стандартним тарифом перевізника по Україні.
Відправка з такої місцевості буде за стандартним тарифом перевізника по Україні.
Є і приємні новини, Нова пошта скасує додаткову плату у 20 грн за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, тобто вона буде безкоштовною.
Доставка габаритних вантажів теж зросте у ціні від 50 до 400 грн, залежно від ваги вантажу та тарифної зони транспортування.
З цінами інших габаритних вантажів ти можеш ознайомитися тут.
Віднедавна Нова пошта відкрила відділення у Польщі. Як відправити посилку в Польщу та що для цього потрібно, читай у матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.