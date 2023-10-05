19 детей удалось вернуть с оккупированных территорий: что известно о новой спасательной миссии

Украина делает все для защиты детей и безопасности. Различные благотворительные организации, волонтеры, правительство пытаются вывезти детей с опасных участков возле линии фронта, оккупированных территорий или вернуть домой из России.

С временно оккупированных территорий удалось вернуть 19 детей. Об этом рассказал основатель и руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

По его словам, это была 12 спасательная миссия организации. В общей сложности команде удалось вернуть уже 196 украинских детей.

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— Спасибо всем, кто был рядом с нами и помогал нам выполнять эту сложную, но важную работу. Двигаемся дальше, — сказал он.

В августе 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью Радио Свобода рассказывала, что более 20 тыс. украинских детей россияне незаконно вывезли в Россию. Но эта цифра может быть значительно больше. По состоянию на август Украине удалось вернуть 380 детей, которых оккупанты незаконно вывезли.

Украине удалось вернуть некоторых депортированных детей. Ранее мы рассказывали истории девочек, вернувшихся из депортации.

Фото: скриншот видео Save Ukraine

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