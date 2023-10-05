19 дітей вдалося повернути з окупованих територій: що відомо про нову рятувальну місію

Україна робить усе для захисту та безпеки дітей. Різні благодійні організації, волонтери, уряд намагаються вивезти дітей з небезпечних ділянок біля лінії фронту, окупованих територій чи повернути додому з Росії.

З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 19 дітей. Про це розповів засновник та керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, це була 12 рятувальна місія організації. Загалом команді організації вдалося повернути вже 196 українських дітей.

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— Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі, — сказав він.

У серпні 2023 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ірина Верещук в інтерв’ю Радіо Свобода розповідала, що понад 20 тис. українських дітей росіяни незаконно вивезли до Росії. Але ця цифра може бути значно більшою. Станом на серпень Україні вдалося повернути 380 дітей, яких окупанти незаконно вивезли.

Україні вдалося повернути деяких депортованих дітей. Раніше ми розповідали історії дівчат, які повернулися з депортації.

Фото: скриншот відео Save Ukraine

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