Когда мы увидим справедливые наказания? За убийство мальчика преступник получил четыре года лишения свободы

Суд первой инстанции вчера, 25 мая, объявил приговор виновным в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Дело рассматривали четыре года. Столько же получил экс-полицейский, который выстрелил ребенку в голову?

Читай в нашем материале подробнее о деле Кирилла Тлявова и справедливый ли приговор вынесли судьи.

Дело Кирилла Тлявова: как все было

31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик Кирилл Тлявов гулял на детской площадке вместе с другими детьми возле своего дома. В соседнем дворе отдыхали патрульные полицейские.

Экс-полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, а также еще два человека после алкогольного опьянения решили пострелять из огнестрельного оружия по жестянкам. Одна из пуль попала ребенку в голову. Стрелял Иван Приходько.

Кирилл Тлявов погиб в больнице. Трагедия произошла на глазах у детей, а также старшего брата Кирилла.

Позже подозрение получил и третий полицейский, а также сын Владимира Петровца. Пока шло судебное следствие и волокита, адвокаты стрелка потребовали отпустить подозреваемого и отправить его на фронт. Бабушка мальчика выступила против.

Три с половиной года Иван Приходько пробыл в СИЗО.

Приговор и его (не)справедливость

Вчера суд объявил приговор — стрелку присудили четыре года лишения свободы, а также компенсацию семье Тлявовых в размере миллион гривен. Однако из-за закона о пребывании в СИЗО, если решение не обжалуют, Иван Приходько проведет всего полгода в тюрьме.

Другому подсудимому Владимиру Петровцу присудили испытательный срок два года за то, что он хранил оружие и патроны, из которых был убит ребенок. Еще двоих подсудимых суд оправдал. Бабушка мальчика, адвокаты обвиняемых, как и прокуратура Киевской области, приговором недовольны. Поэтому решение суда будет обжаловаться.

Обвиняемый после заседания суда также остался неудовлетворенным приговором. Он сказал, что “посидеть надо было всем”.

Где эта справедливость? Где справедливые суды? Они пойдут дальше гулять и насмехаться над нами, — сказала бабушка убитого мальчика Александра Тлявова.

Семья Кирилла Тлявова настаивала на максимальном наказании и компенсации в 15 млн грн с Ивана Приходько и Владимира Петровца. Суд назначил всего миллион.

Спрашивается, почему подсудимые не получили максимальный срок и справедлива ли классификация преступления “Убийство по неосторожности” и вообще наши суды? На эти вопросы дала ответ юристка Ирина Козуненко:

Максимальный срок лишения свободы по этой статье (119 УКУ, Убийство по неосторожности — ред.) пять лет. Можно было дать максимальное наказание.

С точки зрения действующего УКУ, наказание справедливое. Но с точки зрения морали, — добавляет юристка, — стоило бы добавить статью о незаконном обращении с оружием (статья 263 УКУ). Тогда тюремный срок был бы больше. Обвиняемые же говорят, что оружие они нашли, но даже если они его нашли, они должны были сообщить о нем полиции.

К тому же мужчины сами были полицейскими, и не знать о таком невозможно. В любом случае они не сообщили, поэтому это незаконное обращение с оружием.

Умышленного убийства юрист по материалам, имеющимся в открытом доступе, здесь не видит.

Законодательство требует изменений

Наше законодательство нуждается в изменениях. И больше всего это видно в таких делах, где за убийство детей (незащищенных и уязвимых категорий) дают одинаковый срок лишения свободы, как и за взрослого человека.

Нужно вносить изменения в Уголовный кодекс Украины, менять саму статью. Приговор за убийство несовершеннолетних и малолетних должен быть увеличен до такого, который был бы справедливым.

В Уголовном кодексе есть определение как “несовершеннолетняя особь”, “малолетняя особь” в статьях, где речь идет о сексуальном насилии, там есть конкретные определения и увеличения наказания в соответствии с ними.

Контекст статьи 119 УКУ также требует такой классификации. Для этого необходима законодательная инициатива, объясняет юристка. К сожалению, дети не будут защищены от убийств, но пересмотр приговоров и изменение законодательства хотя бы даст возможность справедливых наказаний преступникам.

Вікна-новости будут следить за ходом уголовного производства и ждать справедливого наказания для виновных.

Ранее мы рассказывали, что ОБСЕ признала депортацию украинских детей в Россию преступлением.

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