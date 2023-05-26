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Коли ми побачимо справедливі покарання? За вбивство хлопчика злочинець отримав чотири роки позбавлення волі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Травня 2023, 13:00
Усього 4 роки за вбивство 5-річного Кирила Тлявова п'яним екс-поліцейським: коментарі юриста
Фото: УНІАН

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