Коли ми побачимо справедливі покарання? За вбивство хлопчика злочинець отримав чотири роки позбавлення волі

Суд першої інстанції вчора, 25 травня, оголосив вирок винним у вбивстві пʼятирічного Кирила Тлявова. Справу розглядали чотири роки. Стільки ж отримав екс-поліціянт, який вистрілив дитині в голову?

Читай у нашому матеріалі детальніше про справу Кирила Тлявова та чи справедливий вирок винесли судді.

Справа Кирила Тлявова: як усе було

31 травня 2019 року у Переяслав-Хмельницькому Київської області п’ятирічний хлопчик Кирило Тлявов гуляв на дитячому майданчику разом з іншими дітьми біля свого дому. У сусідньому дворі відпочивали патрульні поліціянти.

Екс-поліціянти Іван Приходько та Володимир Петровець, а також ще двоє людей після алкогольного сп’яніння вирішили постріляти з вогнепальної зброї по бляшанкам. Одна з куль потрапила дитині в голову. Стріляв Іван Приходько.

Кирило Тлявов загинув у лікарні. Трагедія сталася на очах у дітей, а також старшого брата Кирила.

Пізніше підозру отримав і третій поліціянт, а також син Володимира Петровця. Поки йшло судове слідство та тяганина, адвокати стрілка вимагали відпустити підозрюваного та відправити його на фронт. Бабуся хлопчика виступила проти.

Три з половиною роки Іван Приходько пробув у СІЗО.

Вирок та його (не)справедливість

Учора суд оголосив вирок — стрілку присудили чотири роки позбавлення волі, а також компенсацію родині Тлявових у мільйон гривень. Однак через закон про перебування в СІЗО, якщо рішення не оскаржать, Іван Приходько проведе лише півроку в тюрмі.

Іншому підсудному Володимиру Петровцю присудили випробувальний термін два роки за те, що він зберігав зброю та набої, з яких була вбита дитина. Ще двох підсудних суд виправдав. Бабуся хлопчика, адвокати обвинувачених, як і прокуратура Київської області, вироком незадоволені. Тому рішення суду буде оскаржуватися.

Обвинувачений після засідання суду також залишився невдоволеним вироком. Він сказав, що “посидіти треба було всім”.

Де ця справедливість? Де справедливі суди? Вони підуть далі гуляти і насміхатися над нами, — сказала бабуся вбитого хлопчика Олександра.

Родина Кирила Тлявова наполягала на максимальному покаранні та компенсації у 15 млн грн з Івана Приходька та Володимира Петровця. Суд натомість призначив усього мільйон.

Постає питання, чому підсудні не отримали максимальний термін та чи справедлива класифікація злочину “Вбивство через необережність” та взагалі наші суди? На ці питання дала відповідь юристка Ірина Козуненко:

Максимальний термін позбавлення волі за цією статтею (119 ККУ, Вбивство через необережність — ред.) п’ять років. Можна було дати максимальне покарання. З погляду чинного ККУ, покарання справедливе.

— Але з погляду моралі, додає юристка, варто було б додати статтю про незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 ККУ). Тоді тюремний термін був би більшим. Обвинувачувані ж говорять, що зброю вони знайшли, але навіть якщо вони її знайшли, вони мали повідомити про неї поліцію.

До того ж чоловіки самі були поліціянтами, і не знати про таке — неможливо. У будь-якому випадку, вони не повідомили, тому це незаконне поводження зі зброєю.

Умисного вбивства юристка за матеріалами, які є у відкритому доступі, тут не бачить.

Законодавство потребує змін

Наше законодавство потребує змін. І найбільше ми це бачимо в таких справах, де за вбивство дітей (незахищених та вразливих категорій) дають однаковий строк позбавлення волі, як і за дорослу людину.

Потрібно вносити зміни в Кримінальний кодекс України, змінювати саму статтю. Вирок за вбивство неповнолітніх та малолітніх осіб має бути збільшений до такого, який був би справедливим.

У Кримінальному кодексі є визначення як “неповнолітня особа”, “малолітня особа” в статтях, де йдеться про сексуальне насильство, там є конкретні визначення та збільшення покарання відповідно до них.

Контекст статті 119 ККУ потребує такої класифікації також. Для цього потрібна законодавча ініціатива, пояснює юристка. На жаль, діти не будуть захищені від убивств, але перегляд вироків та зміна законодавства хоча б дасть можливість справедливих покарань злочинцям.

Вікна-новини стежитимуть за перебігом кримінального провадження та чекатимуть справедливого покарання для винних.

Раніше ми розповідали, що ОБСЄ визнала депортацію українських дітей до Росії злочином.

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