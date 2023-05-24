Оборонные закупки по модели государств-членов НАТО: что известно о новом решении Минобороны

Нашим военным для защиты страны нужно оружие. Нам предоставляют его партнеры или мы покупаем его. В Министерстве обороны сообщили, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок.

Соответствующее постановление приняли в Кабинете министров Украины, это Агентство определяется службой государственного заказчика Министерства обороны Украины.

Закупки по стандартам НАТО

Министр обороны Алексей Резников отмечает:

— Агентство, созданное в 2022 году, отделено от аппарата министерства, что позволяет свести к минимуму коррупционные риски.

Это решение делает оборонное ведомство на шаг ближе к имплементации стандартов и процедур НАТО, будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и сократит сроки поставок товаров для нужд ВСУ, — отметил министр.

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что теперь централизованную закупку товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения государственных программ в сфере национальной безопасности и обороны будет обеспечивать единое национальное агентство.

По его словам, оно в рамках предусмотренных средств будет осуществлять закупки на основании необходимости, определяемой Вооруженными силами Украины.

Сейчас Министерство обороны Украины привлекает партнеров из Великобритании, Норвегии и Агентства НАТО по поддержке и поставке для помощи в развитии механизмов работы Агентства оборонных закупок и проведения оценки соответствия службы государственного заказчика стандартам НАТО.

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