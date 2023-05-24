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Оборонні закупівлі за моделлю держав-членів НАТО: що відомо про нове рішення Міноборони

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Травня 2023, 09:00
Агенція оборонних закупівель: що це та як працюватиме
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