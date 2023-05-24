Оборонні закупівлі за моделлю держав-членів НАТО: що відомо про нове рішення Міноборони

Нашим військовим для захисту країни потрібна зброя. Нам надають її партнери або ми купуємо її. У Міністерстві оборони повідомили, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель.

Відповідну постанову ухвалили в Кабінеті міністрів України, ця Агенція визначається службою державного замовника Міністерства оборони України.

Закупівлі за стандартами НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков зазначає:

— Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики.

Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ, — наголосив міністр.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки та оборони забезпечуватиме єдина національна агенція.

За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні сили України.

Зараз Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

Країни-партнери влаштовують зустрічі Рамштайн, на яких обговорюють надання військової допомоги Україні. Раніше ми розповідали, що таке зустрічі Рамштайн та як вони проходять.

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