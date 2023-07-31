Украина восстановила 100% предприятий тепловой генерации, поврежденных россиянами — министр инфраструктуры

Несмотря на то, что для многих украинцев сейчас актуален вопрос, как спастись от жары, но работа над обеспечением нового отопительного сезона уже началась.

Сегодня, 31 июля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В фокусе — подготовка к отопительному сезону.

Александр Кубраков отметил, что есть осознание, что следующий отопительный сезон может быть еще сложнее предыдущего. Поэтому приходится разрабатывать четкий план действий для того, чтобы подготовиться к нему.

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Первый вопрос в списке приоритетности — это подготовка объектов критической инфраструктуры. Речь идет о той инфраструктуре, которая была повреждена прошлой зимой в результате ракетных атак россиян.

Кроме того, важно не только восстановить эти объекты для обеспечения функционирования системы, но и разработать механизмы защиты от потенциальных атак. Также в случае возникновения форс-мажорных ситуаций планируется обеспечить работу резервных мощностей.

В частности, из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено более 65%. Предприятия тепловой генерации восстановлены практически на 100%.

Уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период, по словам главы Министерства инфраструктуры, составляет около 60%.

Несмотря на все имеющиеся трудности, уверен, что технически мы будем готовы на 100% к началу отопительного сезона уже к 1 октября.

— Но нам нужна помощь. Как международных партнеров, так и коллег по правительству, органов местного самоуправления, на балансе которых находятся многие предприятия Теплокоммунэнерго. Совместно можем обеспечить предприятия всем необходимым для прохождения осенне-зимнего периода.

Также раньше мы рассказывали, как подготовиться к холодам, чтобы не замерзнуть этой зимой.

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