Україна відновила 100% підприємств теплової генерації, пошкоджених росіянами — міністр інфраструктури

Попри те, що для багатьох українців наразі актуальне питання, як рятуватись від спеки, робота над забезпеченням нового опалювального сезону вже розпочалась.

Сьогодні, 31 липня, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

У фокусі — підготовка до опалювального сезону.

Олександр Кубраков зазначив, що є усвідомлення, що наступний опалювальний сезон може бути ще складнішим, ніж попередній. Через це доводиться розробляти чіткий план дій для того, щоб підготуватись до нього.

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Перше питання у списку пріоритетності — це підготовка об’єктів критичної інфраструктури. Йдеться про ту інфраструктуру, яка була пошкоджена минулої зими внаслідок ракетних атак росіян.

Крім того, важливо не лише відновити ці об’єкти задля забезпечення функціонування системи, але й розробити механізми їх захисту від потенційних атак. Також на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій планується забезпечити роботу резервних потужностей.

Зокрема, з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%. Підприємства теплової генерації відновлені практично на 100%.

Рівень підготовки об’єктів ЖКГ до стабільної роботи в осінньо-зимовий період, за словами очільника Міністерства інфраструктури, загалом становить близько 60%.

Попри всі труднощі, які маємо, впевнений, що технічно ми будемо готові на 100% до початку опалювального сезону вже до 1 жовтня.

— Але нам потрібна допомога. Як міжнародних партнерів, так і колег по уряду, органів місцевого самоврядування, на балансі яких знаходиться багато підприємств Теплокомуненерго. Спільно можемо забезпечити підприємства всім необхідним для проходження осінньо-зимового періоду.

Також раніше ми розповідали, як підготуватися до холодів, щоб не замерзнути цієї зими.

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