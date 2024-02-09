Участвовал в АТО и деоккупации: что нужно знать об Александре Порхуне, который временно возглавил Минветеранов

В Украине происходит смена руководства. Так, несколько дней назад отправили в отставку министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Но ей уже нашли замену.

Правительство поддержало решение о временном назначении Александра Порхуна на должность министра по делам ветеранов, соответствующее решение правительство приняло 9 февраля.

— Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича, — сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Читай, что известно об Александре Порхуне, который будет временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов Украины.

Александр Порхун: что известно о его деятельности

Александр Порхун является майором ВСУ в отставке, во время участия в АТО в 2014-2016 годах получил контузию в боях возле Донецкого аэропорта. Ему 37 лет. Раньше он был командиром 13-го батальона 95-й аэромобильной бригады. Он имеет звание Герой Украины с орденом Золотая Звезда.

Порхун защищал Украину с марта 2014 года. Подразделение под его руководством участвовало в освобождении Краматорска, Славянска, Лисичанская, Шахтерска, Хрустального (ранее Красный Луч), Алчевска, Бойковского (Тельманово).

Александр Порхун учился в Одесском институте Сухопутных войск, а затем во Львовском институте Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Уже в 2017 году получил степень магистра в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В апреле 2020 года стал исполнять обязанности первого замминистра по делам ветеранов.

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