Брав участь в АТО та деокупації: що треба знати про Олександра Порхуна, який тимчасово очолить Мінветеранів

В Україні відбувається зміна керівництва. Так кілька днів тому відправили у відставку міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Але їй вже знайшли заміну.

Уряд підтримав рішення щодо тимчасового призначення Олександра Порхуна на посаду міністра у справах ветеранів, відповідне рішення уряд ухвалив 9 лютого.

— Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича, — повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Олександр Порхун: що відомо про його діяльність

Олександр Порхун є майором ЗСУ у відставці, під час участі в АТО у 2014-2016 роках отримав контузію в боях поблизу Донецького аеропорту. Йому 37 років. Раніше він був командиром 13-го батальйону 95-ої аеромобільної бригади. Він має звання Герой України з орденом Золота Зірка.

Порхун захищав Україну з березня 2014 року. Підрозділ під його керівництвом брав участь у звільненні Краматорська, Слов’янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального (раніше Красний Луч), Алчевська, Бойківського (Тельманове).

Олександр Порхун навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, а потім — у Львівському інституті Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вже у 2017 році здобув ступінь магістра в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

У квітні 2020 року став виконувати обов’язки першого заступника міністра у справах ветеранів.

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