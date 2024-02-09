Новини

Брав участь в АТО та деокупації: що треба знати про Олександра Порхуна, який тимчасово очолить Мінветеранів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 09 Лютого 2024, 16:00
Олександр Порхун став тимчасовим в. о. міністра у справах ветеранів: біографія
Фото: Facebook

Більше новин
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
Валентинки своїми руками: креативні ідеї
Найщиріші привітання, виготовлені власноруч! Як зробити валентинки на 14 лютого
лібідо та сексуальна конституція
Відсутність сексуального бажання: норма чи ні? Яка різниця між лібідо та статевою конституцією
Схуднення
Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтологиня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Розлучення
Документи для розлучення 2024: який перелік документів тобі потрібен
Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК в Україні
ТЦК працюватимуть цілодобово: що відомо та які обов’язки виконуватимуть
Страйк польських фермерів з 9 лютого 2024: у чому причина та які пункти пропуску перекриють
Чергове незадоволення умовами: польські фермери розпочали новий страйк на польсько-українському кордоні

Відео
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками

11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
Більше відео
Компенсація за травмування через неприбраний сніг — як отримати
Читати далі
Постраждали через неприбраний сніг на вулиці? Як отримати компенсацію — покрокова інструкція
Буданов
Читати далі
Буданов — Герой України: як головний розвідник країни йшов до найвищої держаної нагороди

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь