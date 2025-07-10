Аптеки рискуют потерять лицензию — что нужно знать о программе Доступні ліки

С 1 июля украинские лицензированные аптеки должны присоединиться к программе Доступні ліки. Фармацевты обязаны выдавать лекарства, включённые в перечень этой программы, бесплатно или с частичной оплатой.

Об этом рассказала глава Национальной службы здоровья Наталия Гусак в эфире телемарафона.

Те, кто всё же проигнорирует просьбу государства и не присоединится к программе, могут лишиться лицензии.

— Гослекслужба должна проводить проверки соблюдения лицензионных условий, — сообщила Гусак.

По её словам, аптеки, которые до сих пор не присоединились, вероятно, первыми получат предписание с требованием оперативно устранить это нарушение.

Чиновница отметила, что на данный момент в электронной системе здравоохранения зарегистрировано 3154 субъекта хозяйствования, имеющих лицензию на отпуск медикаментов.

К государственной программе уже присоединились почти две тысячи аптек. Из них 1966 стали участниками инициативы Доступні ліки, а около 1700 уже выдали хотя бы один электронный рецепт по этой программе.

В целом в рамках программы в Украине уже работает 16,5 тысячи пунктов отпуска медикаментов. Гусак подчеркнула, что это — рекордное число.

Ранее мы писали, что с мая правительство расширило список препаратов программы Доступні ліки. Какие лекарства теперь станут более доступными, а также сколько средств государство выделит на это, рассказали в материале.

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