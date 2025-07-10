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Аптеки рискуют потерять лицензию — что нужно знать о программе Доступні ліки

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 июля 2025, 12:00
Аптеки рискуют потерять лицензию — что нужно знать о программе Доступні ліки
Фото Pexels

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