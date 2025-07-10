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Аптеки ризикують втратити ліцензію — що слід знати про Доступні ліки

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2025, 12:00
Аптеки ризикують втратити ліцензію — що слід знати про Доступні ліки
Фото Pexels

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