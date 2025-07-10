Аптеки ризикують втратити ліцензію — що слід знати про Доступні ліки

З 1 липня українські ліцензовані аптеки мають долучитися до програми Доступні ліки. Фармацевти мають видавати ліки, які в переліку цієї програми, безкоштовно або з частковою оплатою.

Про це розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак в ефірі телемарафону.

Ті, хто все ж проігнорує прохання держави і не долучиться до програми, можуть втратити ліцензію.

— Держлікслужба має проводити перевірки щодо дотримання ліцензійних умов, — розповіла Гусак.

За її словами, аптеки, які досі не приєдналися, ймовірно, першими отримають припис із вимогою оперативно усунути це порушення.

Посадовиця зауважила, що наразі в Україні в електронній системі охорони здоров’я обліковано 3154 суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на відпуск медикаментів.

До державної програми вже долучилися майже дві тисячі аптек. З них 1966 стали учасниками ініціативи Доступні ліки, а ще близько 1700 уже здійснили відпуск хоча б одного е-рецепта за цією програмою.

Загалом у межах програми в Україні вже працює 16,5 тисячі місць відпуску медикаментів. Гусак наголосила, що це — рекордна цифра.

Раніше ми писали що з травня уряд збільшив список препаратів програми Доступні ліки. Які ліки тепер стануть більш доступними, а також скільки держава виділить на це коштів, розповіли в матеріалі.

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