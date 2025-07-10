Аптеки ризикують втратити ліцензію — що слід знати про Доступні ліки

Фото Pexels З 1 липня українські ліцензовані аптеки мають долучитися до програми Доступні ліки. Фармацевти мають видавати ліки, які в переліку цієї програми, безкоштовно або з частковою оплатою. Про це розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак в ефірі телемарафону. Ті, хто все ж проігнорує прохання держави і не долучиться до програми, можуть втратити ліцензію.— Держлікслужба має проводити перевірки щодо дотримання ліцензійних умов, — розповіла Гусак. За її словами, аптеки, які досі не приєдналися, ймовірно, першими отримають припис із вимогою оперативно усунути це порушення. Читати на тему Нові препарати для вагітних та онкохворих — МОЗ оновило програму Доступні ліки Доступні ліки можуть стати ще доступнішими для близько 500 тис. громадян: що відомо. Посадовиця зауважила, що наразі в Україні в електронній системі охорони здоров’я обліковано 3154 суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на відпуск медикаментів. До державної програми вже долучилися майже дві тисячі аптек. З них 1966 стали учасниками ініціативи Доступні ліки, а ще близько 1700 уже здійснили відпуск хоча б одного е-рецепта за цією програмою. Загалом у межах програми в Україні вже працює 16,5 тисячі місць відпуску медикаментів. Гусак наголосила, що це — рекордна цифра. Раніше ми писали що з травня уряд збільшив список препаратів програми Доступні ліки. Які ліки тепер стануть більш доступними, а також скільки держава виділить на це коштів, розповіли в матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Ліки, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter