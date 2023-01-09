Бесплатные зарядные станции для смартфонов? Где искать и как пользоваться

Весь мир видит, как Украина ежедневно сражается на всех фронтах. Оккупанты атакуют объекты критической инфраструктуры, из-за чего возникают отключения света. Это влияет как на работу бизнеса и разных госучреждений, так и на повседневную жизнь украинцев.

Света может не быть несколько дней, очень важно иметь возможность зарядить хотя бы мобильный телефон, чтобы быть на связи. Теперь это можно сделать не только в Пунктах несокрушимости, но и на вокзалах.

Укрзалізниця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской Фортеці незламності.

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Эти зарядные станции предоставила Украине группа казахстанских предпринимателей Kusto Group. Они активно поддерживают нашу страну и ее гуманитарные проекты.

Каждая станция может заряжать до 33 смартфонов одновременно. Изготовили их в Турции специально для Укрзалізниці за рекордные сроки. Они позволят быть украинцам на связи несмотря на возможные блэкауты. Их использование бесплатно.

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