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Бесплатные зарядные станции для смартфонов? Где искать и как пользоваться

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 января 2023, 07:00
Укрзалізниця отримала потужні зарядні станції для смартфонів: що це таке
Фото: Facebook

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