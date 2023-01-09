Безкоштовні зарядні станції для смартфонів? Де шукати та як користуватися

Увесь світ бачить, як Україна щоденно бореться на всіх фронтах. Окупанти атакують об’єкти критичної інфраструктури, через що виникають відключення світла. Це впливає як на роботу бізнесу та різних держустанов, так і на повсякденне життя українців.

Світла може не бути кілька днів, тож дуже важливо мати можливість зарядити хоча б мобільний телефон, щоб бути на зв’язку. Тепер це можна буде зробити не тільки в Пунктах незламності, а й на вокзалах.

Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші такі станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності.

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Ці зарядні станції надала Україні група казахстанських підприємців Kusto Group. Вони активно підтримують нашу країну та її гуманітарні проекти.

Кожна станція може заряджати до 33 смартфони одночасно. Виготовили їх у Туреччині спеціально для Укрзалізниці за рекордні терміни. Вони дозволять українцям бути на зв’язку попри можливі блекаути.

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