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Безкоштовні зарядні станції для смартфонів? Де шукати та як користуватися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Січня 2023, 07:00
Укрзалізниця отримала потужні зарядні станції для смартфонів: що це таке
Фото: Facebook

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