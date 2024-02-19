Останавливают автобусы и поезда! Протесты польских фермеров — новая фаза

9 февраля 2024 года начались новые протесты польских фермеров на польско-украинской границе. С тех пор протестующие блокируют разные пункты пропуска.

В ходе протестов произошел неприятный инцидент, когда польские фермеры рассыпали украинское зерно. Украинские водители в ответ на польские протесты устроили мирную акцию на границе. Что известно о протестах польских фермеров сейчас, читай в материале.

Протесты польских фермеров: какие пункты пропуска перекрыты

Государственная таможенная служба Украины сообщила 18 февраля 2024, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска Ягодин-Дорогуск. Заблокировано движение грузовиков в двух направлениях, не пропускают даже скоропортящиеся, опасные и гуманитарные грузы.

— Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик, — говорится в сообщении.

Кроме того, польские фермеры пытались заблокировать движение железной дороги.

— С 15:30 по 17:30 на железнодорожной станции Дорогуск протестующие пытались блокировать железнодорожные пути, впрочем, полиция Республики Польша этому помешала. Сейчас движение поездов происходит в штатном режиме, — сказали в Государственной таможенной службе.

— Согласно распространенным в сети видео, с полудня 18 февраля польские протестующие пытались препятствовать движению поездов на железнодорожных путях в Дорогуске, что может быть фальстартом акции, анонсированной ранее на 20 февраля, добавили в ведомстве.

Видео с протестующими на железной дороге опубликовал один из организаторов предварительной блокады украино-польской границы, представитель польских перевозчиков Рафал Меклер.

На границе с Польшей заблокированы пункты пропуска:

Ягодин-Дорогуск;

Шегини-Медыка;

Рава-Русская-Гребенное;

Угринов-Долгобычев;

Устилуг-Зосин;

Краковец-Корчевая;

Ургинов-Долгобычев.

Почему поляки блокируют границу с украиной

В ходе переговоров в Министерстве сельского хозяйства президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич заявил, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства, передает rmf24.

Еще одна причина протестов — украинская аграрная продукция составляет польским коллегам конкуренцию, поэтому они стремятся защитить собственный продукт.

Блокировка пассажирских автобусов на границе Польши

В социальных сетях распространяется видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой по поводу недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта, сообщили в Министерстве.

— Блокирование границы — это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия отрицательно сказываются на нашем противостоянии общему врагу, по имени Россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и по разным причинам возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов.

Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут использоваться российскими спецслужбами для разрушения искусственного конфликта между нашими странами.

Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом, — отметил Александр Кубраков.

Заместитель министра Сергей Деркач находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что, несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической.

— Сейчас с польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск, где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.

Это прямое влияние на нашу обороноспособность. Также из-за этого пункта пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, следующие за критически необходимыми товарами.

Они вынуждены ждать более 15 километровой очереди для пустых на пункте пропуска Нижанковичи-Мальховице, где приостановлена регистрация в еЧерги. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий, — подчеркнул Сергей Деркач.

В то же время, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга отметил, что в ГПСУ не отмечают блокирование польской стороной движения легковых автомобилей или автобусов.

— Сказать, что они блокируют движение, я не могу. Конечно, мы обращали внимание и на видеоматериалы, которые появлялись в открытом доступе, словно они препятствовали движению автобусов. Но, вероятнее всего, из-за их пребывания на дорогах, ведущих к границе, просто усложняется движение для определенных категорий транспорта, собственно, чтобы объехать места скопления польских фермеров. Но еще раз отмечу, что движение автобусов, в частности, происходит в обе стороны, — сказал Демченко.

Очереди на польской границе

По данным сайта єЧерга тысячи автомобилей ждут своей очереди в разных пунктах пропуска. Информация на 13:10 19 февраля 2024 года.

Ранее мы говорили, почему начался новый протест польских фермеров.

Фото: скриншот з відео Рафал Меклер

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