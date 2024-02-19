Зупиняють автобуси та потяги! Протести польських фермерів — нова фаза

9 лютого 2024 року розпочалися нові протести польських фермерів на польсько-українському кордоні. Відтоді протестувальники блокують різні пункти пропуску.

Під час протестів стався неприємний інцидент, коли польські фермери розсипали українське зерно. Українські водії у відповідь на польські протести влаштували мирну акцію на кордоні. Що відомо про протести польських фермерів станом на зараз, читай у матеріалі.

Протести польських фермерів: які пункти пропуску перекриті

Державна митна служба України повідомила 18 лютого 2024 року, що польські фермери заблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ. Заблокований рух вантажівок у двох напрямках, не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні та гуманітарні вантажі.

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— Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, відтоді кордон не перетнув жоден ваговоз, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, польські фермери намагалися заблокувати рух залізниці.

— З 15:30 по 17:30 на залізничній станції Дорогуськ протестувальники намагалися блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. На цей час рух поїздів відбувається у штатному режимі, — сказали у Державній митній службі.

— Відповідно до поширених у мережі відео, з полудня 18 лютого польські протестувальники намагалися перешкоджати руху потягів на залізничних коліях у Дорогуську, що може бути фальстартом акції, анонсованої раніше на 20 лютого, — додали у відомстві.

Відео із протестувальниками на залізниці опублікував один з організаторів попередньої блокади українсько-польського кордону, представник польських перевізників Рафал Меклер.

Наразі на кордоні з Польщею заблоковані пункти пропуску:

Ягодин-Дорогуськ;

Шегині-Медика;

Рава-Руська-Гребенне;

Угринів-Долгобичув;

Устилуг-Зосін;

Краківець-Корчова;

Ургинів-Долгобичув.

Чому поляки блокують кордон з Україною

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва, передає rmf24.

Ще одна причина протестів — українська аграрна продукція складає польським колегам конкуренцію, тож вони прагнуть захистити власний продукт.

Блокування пасажирських автобусів на кордоні Польщі

У соціальних мережах шириться відео, на якому натовп польських протестувальників блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту, повідомили у Міністерстві.

— Блокування кордону — це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу, на ім’я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни й через різні причини повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів.

Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.

Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та розв’язання проблеми загалом, — наголосив Олександр Кубраков.

Заступник міністра Сергій Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем та наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

— Наразі з польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо.

Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами.

Вони вимушені чекати у понад 15-кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску Нижанковичі-Мальховіце, де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги. Отож, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов, — підкреслив Сергій Деркач.

Натомість речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу зазначив, що у ДПСУ не відмічають блокування польською стороною руху легкових автівок чи автобусів.

— Сказати, що вони блокують рух, я не можу. Звісно, що ми звертали увагу й на відеоматеріали, які з’являлися у відкритому доступі що начебто вони перешкоджали руху автобусам. Але, найімовірніше, їхнє перебування на автошляхах, які ведуть до кордону, просто ускладнює рух для певних категорій транспорту, власне, щоб об’їхати місця скупчення польських фермерів. Але ще раз зазначу, що рух автобусів зокрема відбувається в обидва боки, — сказав Демченко.

Черги на польському кордоні

За даними сайту єЧерга, тисячі автівок чекають своєї черги у різних пунктах пропуску. Інформація станом на 13:10 19 лютого 2024 року.

Раніше ми розповідали, чому розпочався новий протест польських фермерів.

Фото: скриншот з відео Рафал Меклер

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