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Зупиняють автобуси та потяги! Протести польських фермерів — нова фаза

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Лютого 2024, 15:00
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Фото: Facebook

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