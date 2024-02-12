Польські фермери розсипали українське зерно на дорогу: що відомо про інцидент на кордоні

9 лютого 2024 року польські фермери розпочали новий протест на кордоні з Україною. Однак, за повідомленням Державної прикордонної служби України, 10 лютого об 11:30 акція протесту завершилася. Рух вантажівок через пункти пропуску відновили.

Утім, під час протесту сталася дуже неприємна річ. Польські аграрії висипали на дорогу українське зерно, яке вивозили вантажівками через пункт пропуску Дорогуськ, повідомляє RMF24.

Польські фермери висипали українське зерно на дорогу: що відомо

Зазначається, що до Польщі в’їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пустили транспорт далі, а в один момент відкрили причепи вантажівок. Через це частина зерна висипалася на дорогу.

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Водії повернули назад, в бік України, розповіла Ева Чиж з комендатури муніципальної поліції в Хелмі. Вона зазначила, що до, під час чи після інциденту бійок не було.

— Правоохоронці з’ясовують подробиці події та вилучають докази на місці події. Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків, — сказала Чиж.

Водночас збирати українське зерно під час війни фермерам вдається вкрай важко, а доставляти його країнам, які цього потребують, ще важче. Україна робить усе, щоб налагодити логістику та постачати зерно як сушею, так і морем. Україна змогла відправити перше в цьому році судно з 25 тоннами пшениці до Нігерії в рамках гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine. Вперше судно відправлено власним чорноморським коридором з портів Одеси, повідомили в Міністерстві аграрної політики.

Черги на польському кордоні

За даними сайту єЧерга на пунктах пропуску українсько-польського кордону нині й досі черги з сотень вантажівок. Інформація станом на 8:30 ранку 12 лютого 2024.

Господарства українських фермерів у небезпеці, адже щодня туди може влучити російська ракета. Раніше ми розповідали про фермера з Херсонщини, чиє господарство знищили росіяни.

Фото: Факти ICTV, скриншот з відео ChleboszMonika / X (Twitter)

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