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Польські фермери розсипали українське зерно на дорогу: що відомо про інцидент на кордоні

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Лютого 2024, 09:00
Польські фермери розсипали українське зерно під час протестів: що відомо

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