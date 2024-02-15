Будут отзеркаливать ситуацию? Украинские перевозчики начали акцию протеста на польской границе

Польские фермеры уже не в первый раз блокируют границу с Украиной и устраивают забастовки. Недавно польские фермеры рассыпали украинское зерно на дорогу.

Поэтому украинские перевозчики отправляются на протест под КПП Ягодин в ответ на блокаду поляков. В акции примут участие 50 автомобилей.

Украинские перевозчики устроили акцию протеста: что известно

— Мы будем отражать ситуацию, которая происходит с польской стороны. Будем придерживать автомобили для проверки документов, спрашивать, есть ли объезд блокады или поляки справедливо ее отстояли, — объяснил представитель перевозчиков Виталий Коценко.

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На автомобилях висят специальные плакаты с требованиями, а просят именно беспрепятственный пропуск. На плакатах надписи на украинском и английском языках: “Стоп блокаде на границе”, “Свободное движение — общая победа”. Водители говорят, что устали ждать в пробках. Впрочем, подчеркивают, что акция протеста будет мирной, они не планируют перекрывать дорогу.

— Они (польские перевозчики — ред.) будут стоять с нами на своих машинах, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Ведь они в час пропускают одну машину, и то не украинского, а польского водителя, — сказал Суспільному Виталий Коценко.

Акция будет длиться до месяца, до 10 марта, если польская сторона не снимет блокаду. На месте проведения украинской акции протеста дежурит полиция.

Несмотря на блокаду, польские фермеры пропускают автобусы и легковые автомобили. Возможно, тебе стоит узнать, что можно провозить в Польшу через границу с Украиной.

Фото: Суспільне Луцьк

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