Что изменится с 1 августа 2024: социальные выплаты, мобилизация и тарифы

Начало нового месяца — это не только изменения в личной жизни и планы на выполнение для достижения своей цели. В последние годы ежемесячно украинцев ждут новые изменения — в социальной сфере, законах и другом.

Что изменится с 1 августа — спросишь ты: собрали главные изменения в мобилизации, субсидиях и выплатах для тебя в материале.

Читай об изменениях с 1 августа 2024 года — дальше на vikna.tv.

Что изменится с 1 августа 2024 года: социальные выплаты

С 1 августа многих украинцев ждут изменения в социальной сфере. В частности, и в теме выплат: изменения коснутся пенсионеров, УБД и ветеранов.

Пересмотрят и вопрос субсидии для украинцев.

В то же время по поводу выплат для ВПЛ никаких изменений не ожидается. Также не предусмотрены изменения в тарифах на свет, газ и воду.

Субсидии с 1 августа 2024

Украинцам с 1 августа 2024 года продолжат предоставлять субсидию на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

покупку сжиженного газа;

оплату абонентского обслуживания;

покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия начисляется по специальной формуле и зависит от доходов семьи. В частности, рассчитывается среднемесячный общий доход семьи, который делится на количество членов домохозяйства для подсчета среднего дохода на человека.

Этот доход делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц и результат делят на два и умножают на 15%, чтобы определить процент среднего дохода в месяц.

Выплата ко Дню Независимости: кто может получить

Пенсионный фонд Украины сообщил о дополнительных выплатах некоторым группам населения ко Дню Независимости Украины. Так, получить средства до 24 августа 2024 года смогут:

пенсионеры, имеющие право на получение такой выплаты — деньги поступят вместе с пенсией за август;

ветеранам, которые проходят службу и/или работают и не являются пенсионерами;

людям, которые не подпадают под эти категории, но имеют право на выплату за особые заслуги перед родиной, лицам с инвалидностью I, II и III групп в результате войны, УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства.

Подать заявку можно было до 1 августа текущего года. Если подать заявление в указанный срок не вышло, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

Мобилизация в Украине: что изменится с августа

На самом деле с 1 августа никакие изменения в процессе мобилизации не предусмотрены.

Военнообязанные украинцы должны обновить свои данные в приложении Резерв+ или прийти в ТЦК, если это не было сделано до 16 июля. В то же время, за нарушение этой нормы грозит штраф в размере от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн.

Также в августе для пересечения границы мужчинам призывного возраста обязательно нужно иметь военно-учетный документ.

С 1 августа 2024 не ожидается никаких изменений в уровне зарплаты военнослужащих.

Также с 1 августа Укрзалізниця увеличит количество женских купе в поездах. Читай, на каких направлениях увеличат количество женских купе в августе 2024 года.

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