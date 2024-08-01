Що зміниться з 1 серпня 2024: соціальні виплати, мобілізація й тарифи

Початок нового місяця — це не лише про зміни в особистому житті та плани для досягнення своєї мети. Останніми роками чи не щомісяця українців чекають нові зміни — у соціальній сфері, законах тощо.

Що зміниться з 1 серпня, запитаєш ти: зібрали головні зміни щодо мобілізації, субсидій та виплат для тебе у матеріалі.

Читай про зміни з 1 серпня 2024 року — далі на vikna.tv.

Що зміниться з 1 серпня 2024: соціальні виплати

З 1 серпня на багатьох українців чекають зміни у соціальній сфері. Зокрема, й у темі виплат: зміни торкнуться пенсіонерів, УБД й ветеранів.

Переглянуть й питання субсидії для українців.

Водночас щодо виплат для ВПО ніяких змін не очікується. Також не передбачено ніяких змін у тарифах на світло, газ та воду.

Субсидії з 1 серпня 2024

Українцям з 1 серпня 2024 року продовжать надавати субсидію на:

оплату житлово-комунальних послуг;

купівлю скрапленого газу;

оплату абонентського обслуговування;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія нараховується за спеціальною формулою та залежить від доходів сімʼї. Зокрема, обраховується середньомісячний загальний дохід сімʼї, який ділиться на кількість членів домогосподарства для обчислення середнього доходу на людину.

Цей дохід ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць й результат ділять на два та множать на 15%, щоб визначити відсоток середнього доходу на місяць.

Виплата до Дня Незалежності: хто може отримати

Пенсійний фонд України повідомив про додаткові виплати деяким групам населення до Дня Незалежності України. Так, отримати кошти до 24 серпня 2024 року зможуть:

пенсіонери, які мають право на отримання такої виплати — гроші надійдуть разом із пенсією за серпень;

ветерани, які проходять службу та/або працюють і не є пенсіонерами;

люди, які не підпадають під ці категорії, але мають право на виплату — за особливі заслуги перед батьківщиною, особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп внаслідок війни, УБД, постраждалі учасникам Революції Гідності тощо.

Подати заявку можна було до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Мобілізація в Україні: що зміниться з серпня

Насправді з 1 серпня ніяких змін у процесі мобілізації не передбачено.

Військовозобов’язані українці повинні оновити свої дані у застосунку Резерв+ або прийти до ТЦК, якщо цього не було зроблено до 16 липня. Водночас за порушення цієї норми загрожує штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

Також у серпні для перетину кордону чоловікам призовного віку обовʼязково потрібно мати військово-обліковий документ.

З 1 серпня 2024 року не очікується ніяких змін у рівні зарплати військовослужбовців.

Також з 1 серпня Укрзалізниця збільшить кількість жіночих купе у поїздах. Читай, на яких напрямках збільшать кількість жіночих купе у серпні 2024.

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