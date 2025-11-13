Что нельзя отправлять Новой почтой: список запрещенных вещей

Новая Почта, один из крупнейших логистических операторов Украины, имеет четкие правила относительно товаров, не принимаемых к перевозке. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности, соблюдение законодательства и предотвращение рисков во время транспортировки.

По данным официального сайта компании, список запрещенных предметов включает в себя опасные, ценные и другие категории, с некоторыми частичными разрешениями. Нарушение этих правил может привести к отказу в принятии посылки, конфискации или даже штрафов.

Мы написали полный список ограниченных вещей для отправок по Украине и за границу — читай о них в материале.

Что нельзя отправлять Новой почтой: список вещей

По правилам Новой почты, не принимаются к транспортировке следующие категории товаров:

Огнестрельное оружие и боеприпасы: все виды огнестрельного оружия, холодного оружия, пневматического, газового, а также основные части и боеприпасы. Это включает в себя пиротехнику, фейерверки и петарды.

Наркотические и психотропные вещества: запрещенные наркотики, психотропы, новые психоактивные вещества и продукты из конопли, такие как косметика или одежда. Лекарственные средства частично разрешены, но только при наличии рецепта и в ограниченном количестве.

Денежные знаки и ценности: национальная и иностранная валюта (кроме нумизматических монет и коллекций), ценные бумаги, платежные карты. Также не принимаются ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, если их стоимость превышает установленные лимиты.

Опасные вещества: взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, едкие вещества, ртуть, кислоты, яды. Сюда входят газовые баллоны, картриджи, огнетушители, а также аккумуляторы и люминесцентные лампы (из-за содержания ртути).

Продукты питания: частично разрешенные (например, сухие продукты в фабричной упаковке), но запрещены скоропортящиеся товары, продукты с коротким сроком годности, а также алкогольные напитки в стеклянной таре.

Живые существа и растения: животные, ядовитые растения, семена и саженцы без фитосанитарных сертификатов.

Другие: стиральные и очистные средства в жидкой форме, принтерные картриджи, тонеры, коммерческие партии товаров (более трех одинаковых наименований, которые могут считаться коммерческим грузом), а также предметы, запрещенные законодательством (например, порнографические материалы или пропагандистские издания).

Компания имеет право проверять содержание посылок, и если обнаружены запрещенные предметы, отправка не принимается или может быть утилизирована.

Что нельзя отправлять Новой почтой за границу: список запрещенных вещей

Для отправок за границу список запрещенных товаров расширен из-за таможенных правил стран-получателей и международных конвенций. Кроме общих запретов, не принимаются:

Жидкости и аэрозоли: любые жидкости, включая косметику (шампуни, гели, кремы, декоративную косметику), духи в аэрозольных баллонах, лаки для ногтей, нитролак.

Электроника и батареи: дроны (квадрокоптеры), аккумуляторные батареи без оборудования (литиевые и металлические), гироскутеры, павербанки, генераторы, зарядные устройства (например, EcoFlow).

Продукты питания и добавки: все пищевые продукты без исключения, лекарственные средства и биологически активные добавки.

Культурные ценности: антикварные книги и изделия старше 100 лет, оригинальные произведения искусства (не копии), редкие ордена и медали.

Другие опасные товары: стеклянные, керамические и хрупкие предметы без специальной упаковки, табачные изделия, алкоголь, семена и растения.

Эти правила не только защищают от рисков работников и клиентов, но и обеспечивают соответствие международным стандартам, таким как Воздушный кодекс Украины и постановления об опасных веществах. Игнорирование запретов может привести к задержкам на таможне, конфискации груза или даже юридической ответственности.

Новая Почта регулярно напоминает клиентам эти ограничения через свой сайт и приложение, чтобы избежать неприятных ситуаций.

