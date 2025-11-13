Що не можна відправляти Новою поштою: перелік заборонених речей

Нова Пошта, один з найбільших логістичних операторів України, має чіткі правила щодо товарів, які не приймаються до перевезення. Ці обмеження спрямовані на забезпечення безпеки, дотримання законодавства та запобігання ризикам під час транспортування.

За даними офіційного сайту компанії, список заборонених предметів включає небезпечні, цінні та інші категорії, з деякими частковими дозволами. Порушення цих правил може призвести до відмови в прийнятті посилки, конфіскації або навіть штрафів.

Ми написали повний перелік обмежених речей для відправлень по Україні та за кордон — читай про них у матеріалі.

Що не можна відправляти Новою поштою: перелік речей

За правилами Нової пошти, не приймаються до транспортування такі категорії товарів:

Вогнепальна зброя та боєприпаси: усі види вогнепальної зброї, холодної зброї, пневматичної, газової, а також основні частини до неї та боєприпаси. Це включає піротехніку, феєрверки та петарди.

Наркотичні та психотропні речовини: заборонені наркотики, психотропи, нові психоактивні речовини та продукти з коноплі, такі як косметика чи одяг. Лікарські засоби частково дозволені, але лише за умови наявності рецепта та в обмеженій кількості.

Грошові знаки та цінності: національна та іноземна валюта (крім нумізматичних монет та колекцій), цінні папери, платіжні картки. Не приймаються також ювелірні вироби з дорогоцінних металів та каменів, якщо їхня вартість перевищує встановлені ліміти.

Небезпечні речовини: вибухові, легкозаймисті, токсичні, радіоактивні, їдкі речовини, ртуть, кислоти, отрути. Сюди входять газові балони, картриджі, вогнегасники, а також уживані акумулятори та люмінесцентні лампи (через вміст ртуті).

Продукти харчування: частково дозволені (наприклад, сухі продукти в фабричній упаковці), але заборонені швидкопсувні товари, продукти з коротким терміном придатності, а також алкогольні напої в скляній тарі.

Живі істоти та рослини: тварини, отруйні рослини, насіння та саджанці без фітосанітарних сертифікатів.

Інші: пральні та очисні засоби в рідкій формі, принтерні картриджі, тонери, комерційні партії товарів (більше трьох однакових найменувань, що може вважатися комерційним вантажем), а також предмети, заборонені законодавством (наприклад, порнографічні матеріали чи пропагандистські видання).

Компанія має право перевіряти вміст посилок, і якщо виявлено заборонені предмети, відправлення не приймається або може бути утилізоване.

Що не можна відправляти Новою поштою за кордон: список заборонених речей

Для відправлень за кордон список заборонених товарів розширений через митні правила країн-отримувачів та міжнародні конвенції. Крім загальних заборон, не приймаються:

Рідини та аерозолі: будь-які рідини, включаючи косметику (шампуні, гелі, креми, декоративну косметику), парфуми в аерозольних балонах, лаки для нігтів, нітролак.

Електроніка та батареї: дрони (квадрокоптери), акумуляторні батареї без обладнання (літієві та металеві), гіроскутери, павербанки, генератори, зарядні пристрої (наприклад, EcoFlow).

Продукти харчування та добавки: усі харчові продукти без виключення, лікарські засоби та біологічно активні добавки.

Культурні цінності: антикварні книги та вироби старше 100 років, оригінальні твори мистецтва (не копії), рідкісні ордени та медалі.

Інші небезпечні товари: скляні, керамічні та крихкі предмети без спеціальної упаковки, тютюнові вироби, алкоголь, насіння та рослини.

Ці правила не лише захищають працівників та клієнтів від ризиків, але й забезпечують відповідність міжнародним стандартам, таким як Повітряний кодекс України та постанови про небезпечні речовини. Ігнорування заборон може призвести до затримок на митниці, конфіскації вантажу чи навіть юридичної відповідальності.

Нова Пошта регулярно нагадує клієнтам про ці обмеження через свій сайт та додаток, аби уникнути неприємних ситуацій.

