Трудно придерживаться только преступникам! Что такое денонсация договора и как она осуществляется

Понимание и знание законов всегда являлось основой осознанного гражданства и способом контролировать соблюдение своих прав. Однако как в локальных случаях, так и глобальных наблюдается их нарушение, поэтому каждый раз необходимо узнавать больше о различных аспектах, как, например, о соблюдении определенных международных соглашений.

Так, уже с 2014 года наш враг неоднократно нарушает не только наши границы, но и когда-то подписанные договоренности. И часто РФ применяет понятие “денонсация”. Поэтому разбираем, что это такое, как работает и когда оккупанты использовали это слово не по назначению и неправомерно.

Что такое денонсация

Денонсация — это прекращение действия международного договора. Осуществляется путем уведомления одного государства другому о прекращении действий договоренности, о которых стороны договаривались раньше.

В большинстве своем порядок и условия денонсации договора прописывается в его тексте. Однако, как показывает практика, не всегда стороны могут их придерживаться.

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Как проводится денонсация договора

Процесс проведения денонсации договора предусмотрен законом о международных договорах Украины. Действуют они для украинской стороны, а также тех, кто подписывал с ней договор.

Также Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года имеет определенные положения, предусматривающие случаи, когда договор можно денонсировать без соблюдения положений документа.

Согласно тексту Венской конвенции о праве международных договоров, денонсировать договор можно в следующих случаях:

ошибка в договоре;

обман одной из сторон;

выявление подкупа представителя государства;

выявление принуждения представителя государства подписать договор;

выявление принуждения государства путем угрозы силой или ее применения;

невозможность выполнения положений договора;

основательное изменение обстоятельств;

разрыв дипломатических и консульских отношений;

возникновение новой императивной нормы всеобщего международного права.

Прекратить действие договора можно в соответствии с положениями документа или в любое время с согласия всех участников после консультации с другими договорными государствами.

Если положения о денонсации договора не прописаны в тексте, тогда участник, который пытается прекратить действие документа, должен предупредить другую сторону за 12 месяцев до того, как перестанет соблюдать положения.

Для того, чтобы денонсировать договор, сторона, стремящаяся к этому, должна сообщить другим участникам договоренности о своих намерениях, а также мерах, которые предполагается принять в отношении договора и их обоснования.

И если по крайней мере три месяца с момента уведомления ни один участник не выскажет возражения, то участник имеет право осуществить денонсацию. Если же другая сторона высказала претензии и за 12 месяцев их не удалось решить, участники соглашения должны обратиться в Международный суд.

Примеры денонсации договоров

В марте 2014 года РФ в одностороннем порядке денонсировала Харьковские соглашения на основании коренным образом изменившихся обстоятельств. Однако этот договор не содержал положений о денонсации. Кроме того, россияне нарушили ряд процедурных норм при прекращении действия договора. Так что их действия были неправомерными.

В свою очередь в сентябре 2018 года Украина также отменяла действие определенных договоренностей с РФ, в частности Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Уведомление о денонсации не вызвало возражений со стороны россиян. А значит, расторжение этого соглашения было осуществлено в соответствии с положениями настоящего договора и Венской конвенции о праве международных договоров.

Также одним из примеров денонсации договоров между Украиной и РФ может быть недавний случай, когда Путин подписал закон о денонсации соглашения между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Никаких предупреждений украинской стороне не было отправлено, так что можно считать, что и этот шаг оккупанты сделали неправомерно.

Но более важны сейчас для Украины не старые договоренности с врагом, а новые — с союзниками. Читай, какое оружие получит Украина в результате встречи Рамштайна-13.

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