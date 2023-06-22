Складно дотримуватись тільки злочинцям! Що таке денонсація договору та як вона здійснюється

Розуміння та знання законів завжди було основою усвідомленого громадянства та способом контролювати дотримання своїх прав. Однак як в локальних випадках, так і глобальних спостерігається їх порушення, тому щоразу необхідно дізнаватись більше про різні аспекти, як, наприклад, про дотримання певних міжнародних угод.

Так вже з 2014 року наш ворог неодноразово порушує не лише наші кордони, але й колись підписані домовленості. І часто РФ застосовує поняття “денонсація”. Тому розбираємо, що це таке, як працює та коли окупанти використовували це слово не за призначенням та неправомірно.

Що таке денонсація

Денонсація — це припинення дії міжнародного договору. Здійснюється шляхом повідомлення однієї держави іншій про припинення дії домовленості, про які сторони домовлялись раніше.

Здебільшого порядок та умови денонсації договору прописується в його тексті. Однак, як показує практика, не завжди сторони можуть дотримуватись їх.

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Як проводиться денонсація договору

Процес проведення денонсації договору передбачені законом Про міжнародні договори України. Чинні вони для української сторони, а також тих, хто підписував з нею договір.

Також Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року має певні положення, які передбачають випадки, коли договір можна денонсувати без дотримання положень документа.

Згідно з текстом Віденської конвенції про право міжнародних договорів, денонсувати договір можна в таких випадках:

помилка в договорі;

обман однієї зі сторін;

виявлення підкупу представника держави;

виявлення примусу представника держави підписати договір;

виявлення примусу держави шляхом погрози силою або її застосування;

неможливість виконання положень договору;

докорінна зміна обставин;

розрив дипломатичних та консульських відносин;

виникнення нової імперативної норми загального міжнародного права.

Припинити дію договору можна відповідно до положень документа, або ж в будь-який час за згодою всіх учасників після консультації з іншими договірними державами.

Якщо положення про денонсацію договору не прописані в тексті, тоді учасник, який прагне припинити дію документа, має попередити іншу сторону за 12 місяців до того, як перестане дотримуватись положень.

Для того, щоб денонсувати договір, сторона, яка прагне цього, має повідомити інших учасників домовленості про свої наміри, а також заходи, яких передбачається вжити щодо договору та їх обґрунтування.

І якщо за принаймні три місяці з моменту повідомлення ні один учасник не висловить заперечення, то учасник має право здійснити денонсацію. Якщо ж інша сторона висловила претензії та за 12 місяців їх не вдалось вирішити, тоді учасники угоди мають звернутись у Міжнародний суд.

Приклади денонсації договорів

У березні 2014 року РФ в односторонньому порядку денонсувала Харківські угоди на підставі обставин, що докорінно змінилися. Однак цей договір не містив положень про денонсацію. Крім того, росіяни порушили ряд процедурних норм при припиненні дії угод. Тож їхні дії були неправомірними.

Своєю чергою у вересні 2018 року Україна також скасовувала дію певних домовленостей з РФ, а зокрема Договору про дружбу, співробітництво і партнерство. Сповіщення про денонсацію не викликало заперечень з боку росіян. Тож розірвання цієї угоди було здійснено згідно з положеннями цього договору та Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Також одним із прикладів денонсації договорів між Україною та РФ може бути нещодавній випадок, коли Путін підписав закон про денонсацію угоди між РФ і Україною про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Жодних попереджень українській стороні не було надіслано, тож можна вважати, що й цей крок окупанти зробили неправомірно.

Та більш важливі зараз для України не старі домовленості з ворогом, а нові — з союзниками. Читай, яку зброю отримає Україна в результаті зустрічі Рамштайн-13.

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