День памяти жертв политических репрессий: вспоминаем тих, кого убил тоталитарный режим СССР

Ежегодно, в третье воскресенье мая, Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий. Дату учредили указом президента от 2007 года для привлечения внимания общества к трагическим событиям, произошедшим из-за насильственного внедрения коммунизма.

Когда День памяти жертв политических репрессий 2025 года: дата и значение

В этом году дата выпадает на 18 мая. Одним из главных символов политических репрессий СССР является захоронение в Быковнянском лесу под Киевом. Это место стало одним из самых известных мест захоронений жертв тоталитарных действий Советской области.

В Быковне, на так называемом “тайном спецучастке НКВД УССР”, в 1937-1941 годах похоронили от 20 до 100 тысяч расстрелянных жертв коммунистического террора. В течение нескольких лет в лес свозили тела жертв НКВД, которых допрашивали в киевских застенках.

Среди них немало представителей украинской культуры, в частности, писатели Михаил Семенко, Майк Йогансен, Вероника Черняховская, художники Михаил Бойчук, Николай Касперович, академики Федор Козубовский, Петр Супруненко, митрополит УАПЦ Василий Липкивский и другие.

Быковнянский лес — не единственное место упокоения безвинно замученных людей. Украинский институт национальной памяти перечисляет еще многие другие: Пятихатки в Харькове, Рутченково поле в Донецке, Демьянов лаз на Прикарпатье, Сучья балка на Луганщине, урочище Трибы на Полтавщине, Халявин возле Чернигова.

Братские могилы есть и в Виннице, Житомире, Львове, Одессе, Запорожье, Умани, Бердичеве и многих других городах.

Поэтому в этом году анонсированы некоторые меры по оказанию почестей жертвам политических репрессий. 18 мая, в 13:00, на территории национального мемориального заповедника Быковнянские могилы состоится презентация выставки Женщины в прицеле НКВД.

Она расскажет о судьбе женщин в советской Украине и познакомит с женщинами, которых в СССР заклеймили антисоветскими элементами.

Среди них — этнолог и переводчица, медицинская сестра и почтальон, крестьянки и работницы, студентки и учительницы. Увидеть выставку можно у Центрального входа в заповедник (Броварской проспект, Киев).

В 14:00 состоится проведение Межрелигиозного молитвенного мероприятия в честь жертв коммунизма с участием церквей, духовных лидеров религиозных организаций и представителей общественности. Для всех желающих вход в заповедник будет открыт с 12:30.

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Фото: Википедия

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