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День пам’яті жертв політичних репресій: згадуємо тих, кого вбив тоталітарний режим СРСР

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Травня 2025, 12:00
день пам’яті жертв політичних репресій
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