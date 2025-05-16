День пам’яті жертв політичних репресій: згадуємо тих, кого вбив тоталітарний режим СРСР

Щорічно, у третю неділю травня, Україна відзначає День пам’яті жертв політичних репресій. Дату заснували указом президента від 2007 року для привернення уваги суспільства до трагічних подій, що відбулися через насильницьке впровадження комунізму.

Коли День пам’яті жертв політичних репресій 2025: дата та значення

Цього року дата припадає на 18 травня. Одним із головних символів політичних репресій СРСР є поховання у Биківнянському лісі під Києвом. Це місце стало одним із найбільш відомих місць поховань жертв тоталітарних дій Радянщини.

У Биківні, на так званій “таємній спецділянці НКВС УРСР”, у 1937-1941 роках поховали від 20 до 100 тисяч розстріляних жертв комуністичного терору. Протягом кількох років до лісу звозили тіла жертв НКВС, яких допитували у київських катівнях.

Серед них чимало представників української культури, зокрема письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський та інші.

Биківнянський ліс — не єдине місце спочинку невинно замордованих людей. Український інститут національної пам’яті перелічує ще багато інших: П’ятихатки у Харкові, Рутченкове поле у Донецьку, Дем’янів лаз на Прикарпатті, Суча балка на Луганщині, урочище Триби на Полтавщині, Халявин біля Чернігова.

Братські могили є й у Вінниці, Житомирі, Львові, Одесі, Запоріжжі, Умані, Бердичеві та багатьох інших містах.

Тож цього року анонсовано деякі заходи для вшанування жертв політичних репресій. 18 травня, о 13:00, на території національного меморіального заповідника Биківнянські могили відбудеться презентація виставки Жінки в прицілі НКВД.

Вона розповість про долю жінок у радянській Україні та познайомить із жінками, яких в СРСР заклеймували “антирадянськими елементами”.

Серед них — етнологиня і перекладачка, медична сестра і поштарка, селянки та робітниці, студентки та вчительки. Побачити виставку можна біля Центрального входу в заповідник (Броварський проспект, Київ).

О 14:00 відбудеться проведення Міжрелігійного молитовного заходу на вшанування жертв комунізму за участю церков, духовних лідерів релігійних організацій і представників громадськості. Для всіх охочих вхід до заповідника буде відкритий з 12:30.

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Фото: Вікіпедія

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