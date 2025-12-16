Для тебя Новости

Ежедневная минута молчания станет обязательной: Рада приняла законопроект в первом чтении

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 декабря 2025, 14:21 2 мин.
Станет ли минута молчания обязательной
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь