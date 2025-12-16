Ежедневная минута молчания станет обязательной: Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №14144, который устанавливает на законодательном уровне общенациональную минуту молчания как ежедневное мероприятие для почтения памяти. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 314 народных избранников.

Ежедневная минута молчания станет обязательной: детали

Цель законопроекта — официально, на уровне закона, закрепить ежедневную традицию почтения памяти всех погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Рада проголосовала (за основу только) 14144 — установление на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного коммеморативного мероприятия. ЗА в первом чтении — 314, — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Оповещение через медиа и сирены: как это будет работать

Одним из ключевых положений документа является возложение обязанности на органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать широкое информирование о проведении минуты молчания. Это планируется делать через:

Средства массовой информации;

Системы оповещения гражданской защиты.

Принятие законопроекта за основу означает, что теперь в него могут вноситься поправки перед рассмотрением во втором чтении.

После успешного голосования в целом и подписи Президента Украины документ вступит в силу.

К слову, в Киеве уже действует механизм почтения памяти погибших в общественном транспорте.

