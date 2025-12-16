Щоденна хвилина мовчання стане обов’язковою: Рада ухвалила законопроект у першому читанні

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №14144, який встановлює на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання як щоденний захід вшанування пам’яті. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 314 народних обранців.

Щоденна хвилина мовчання стане обов’язковою: деталі

Законопроект має на меті офіційно, на рівні закону, закріпити щоденну традицію вшанування пам’яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії РФ проти України.

Рада проголосувала (за основу тільки) 14144 — встановити на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання як щоденний комеморативний захід. ЗА в першому читанні — 314, — написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Інформування через медіа та системи оповіщення: як це працюватиме

Одним із ключових положень документа є покладання обов’язку на органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечувати широке інформування про проведення хвилини мовчання. Це планується робити через:

медіа;

системи оповіщення цивільного захисту.

Ухвалення законопроекту за основу означає, що тепер до нього можуть вноситися поправки перед розглядом у другому читанні.

Після успішного голосування в цілому та підпису Президента України документ набуде чинності.

До слова, у Києві вже діє механізм вшанування пам’яті загиблих у громадському транспорті.

