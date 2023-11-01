В Дії временно не будут работать онлайн-услуги для ВПЛ — какие обновления ждут пользователей

Дія уже успела стать важной частью жизни украинцев, без которой сложно представить будничные дела, связанные с бюрократией.

Однако порой, чтобы быть еще более полезным, приложение внедряет обновления, поэтому иногда некоторые функции онлайн становятся недоступными. Так будет с 1 ноября с услугой Помощь для ВПЛ. Об этом сообщили в Минцифре.

Дія совместно с Минсоцполитики будет обновлять сервисы, чтобы стать еще удобнее. А пока получить справку ВПЛ или оформить помощь можно будет делать только онлайн.

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Обновление Дії услуги — Помощь для ВПЛ

После обновления в Дії появятся еще некоторые функции. Например, можно будет подать заявление сразу на всю семью.

Также станут доступны выплаты для детей внутриперемещенных лиц, которые родились после переезда семьи.

В то же время, изменятся и условия выплат. Теперь помощь будет направлена тем гражданам, которые находятся в сложных обстоятельствах.

Если же человек раньше получал пособие, то сможет его получать еще в течение нескольких месяцев. Продлят выплаты затем только для отдельных категорий граждан.

Но пока будут продолжаться обновления, в Дії можно будет также изменить фактическое место жительства и отменить статус ВПЛ.

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