У Дії тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги для ВПО — які оновлення чекають користувачів

Дія вже встигла стати важливою частиною життя українців, без якої складно уявити буденні справи, що пов’язані з бюрократією.
Однак деколи, аби бути ще більш корисним, застосунок впроваджує оновлення, через що інколи деякі функції онлайн стають недоступними. Так буде з 1 листопада й з послугою — Допомога для ВПО. Про це повідомили у Мінцифрі.
Дія спільно з Мінсоцполітики буде оновлювати сервіси, аби стати ще більш зручною. А поки отримати довідку ВПО чи оформити допомогу можна буде робити тільки онлайн.
Після оновлення у Дії з’являться ще деякі функції. Наприклад, можна буде подати заяву одразу на всю родину.
Також стануть доступними виплати для дітей внутрішньо-переміщених осіб, які народилися після переїзду сімʼї.
Водночас зміняться й умови виплат. Тепер допомога буде направлена тим громадянам, які перебувають у складних обставинах.
Якщо ж людина раніше одержувала допомогу, то зможе її отримувати ще протягом кількох місяців. Продовжать виплати потім лише для окремих категорій громадян.
Та поки триватимуть оновлення, у Дії можна буде так само змінити фактичне місце проживання та скасувати статус ВПО.
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