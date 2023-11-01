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У Дії тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги для ВПО — які оновлення чекають користувачів

Даніела Долотова, журналістка сайту 01 Листопада 2023, 14:44
Дія
Фото: Unsplash

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