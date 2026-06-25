В Киеве ввели экстренные отключения света в части районов: какая причина

Укрэнерго издало срочное распоряжение о немедленном введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в части районов столицы с особым фокусом на левобережную часть Киева.

Как сообщили в ДТЭК Киевские электросети, причиной внезапных ограничений стало масштабное технологическое нарушение, зафиксированное на одном из ключевых объектов критической энергетической инфраструктуры города.

В ДТЭК ввели аварийные отключения света для всех потребителей столицы

(Обновлено 14:15) Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения в Киеве были отменены — свет уже должен быть в каждом доме, однако если энергоснабжение так и не появилось, возможно, где-то рядом произошла локальная авария.

Из-за аварийной ситуации специальные стабилизационные меры предприняты для всех категорий потребителей, включая бытовой сектор и коммерческие предприятия.

Энергетики отмечают, что экстренные и аварийные отключения применяются вне любых заранее утвержденных графиков, поскольку они внедряются оперативно непосредственно в момент возникновения угрозы для сохранения целостности энергосистемы.

Специалисты и ремонтные бригады уже приступили к неотложным аварийно-восстановительным работам на поврежденном энергообъекте, пытаясь как можно быстрее устранить последствия технологического сбоя и вернуть оборудование в штатный режим работы.

Все действующие ограничения и аварийные отключения будут полностью отменены сразу же после того, как ситуация в общегосударственной энергосистеме будет окончательно стабилизирована.

Киевлян призывают внимательно следить за актуальными обновлениями информации на официальных информационных ресурсах оператора системы распределения.

В то же время энергетики обратились к тем жителям столицы, в чьих домах есть электроснабжение, с просьбой максимально бережно и рационально использовать электрические приборы, поскольку снижение нагрузки на сеть поможет существенно уменьшить сроки вынужденных отключений.

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