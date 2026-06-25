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В Киеве ввели экстренные отключения света в части районов: какая причина

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 июня 2026, 11:54 2 мин.
экстренные отключения света
Фото Pexels

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