У Києві запровадили екстрені відключення світла у частині районів: яка причина

Укренерго видало термінове розпорядження про негайне введення екстрених та аварійних відключень електроенергії у частині районів столиці з особливим фокусом на лівобережну частину Києва.

Як повідомили в ДТЕК Київські електромережі, причиною раптових обмежень стало масштабне технологічне порушення, що зафіксоване на одному з ключових об’єктів критичної енергетичної інфраструктури міста.

У ДТЕК ввели аварійні відключення світла для всіх споживачів столиці

(Оновлено 14:15) Як повідомили в ДТЕК, екстренні відключення у Києві були скасовані — світло вже має бути в кожній оселі, однак якщо енергопостачання так і не з’явилось, можливо десь поруч сталася локальна аварія.

Через аварійну ситуацію спеціальні стабілізаційні заходи застосовані для всіх категорій споживачів, зокрема побутового сектору та комерційних підприємств.

Енергетики наголошують, що екстрені та аварійні відключення проводяться поза будь-якими заздалегідь затвердженими графіками, оскільки вони впроваджуються оперативно безпосередньо в момент виникнення загрози для збереження цілісності енергосистеми.

Фахівці та ремонтні бригади вже розпочали невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженому енергооб’єкті, намагаючись якнайшвидше усунути наслідки технологічного збою та повернути обладнання в штатний режим роботи.

Всі чинні обмеження та аварійні вимкнення будуть повністю скасовані одразу після того, як ситуація в загальнодержавній енергосистемі буде остаточно стабілізована.

Киян закликають уважно стежити за актуальними оновленнями інформації на офіційних інформаційних ресурсах оператора системи розподілу.

Водночас енергетики звернулися до тих мешканців столиці, у чиїх оселях наразі є електропостачання, з проханням максимально ощадливо та раціонально використовувати електричні прилади, оскільки зниження навантаження на мережу допоможе суттєво зменшити терміни вимушених відключень.

Раніше ми розповідали про тариф на електроенергію з 1 липня 2026 року — читай в матеріалі, чи буде підвищення цін.

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