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У Києві запровадили екстрені відключення світла у частині районів: яка причина

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Червня 2026, 11:54 2 хв.
екстрені відключення світла
Фото Pexels

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