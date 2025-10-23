ЗАЭС снова со светом: энергетики подключили станцию ​​к сети

Запорожская атомная электростанция наконец вышла из режима полного блэкаута, в котором находилась почти месяц. После длительных ремонтных работ энергетики восстановили питание и подключили станцию к украинской энергосистеме.

Как сообщила министр энергетики Светлана Гринчук, завершен ремонт высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, что позволило восстановить внешнее электроснабжение. В то же время продолжаются работы на линии 330 кВ Ферросплавная.

Месяц без света: как энергетики вернули питание ЗАЭС

По словам главы министерства, это уже десятый полный блэкаут Запорожской АЭС с начала ее оккупации.

Все это время безопасность объекта поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало реальную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Причиной длительного обесточивания стали систематические обстрелы российских войск, которые неоднократно повреждали линии электропередачи, соединяющие станцию с объединенной энергосистемой страны.

С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики уже 42 раза восстанавливали электроснабжение ЗАЭС, каждый раз рискуя собственной жизнью.

Светлана Гринчук подчеркнула, что единственным путем к долгосрочной ядерной безопасности остается полная демилитаризация, деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под законный контроль украинского оператора — Энергоатома.

Благодарна каждому энергетику, Международному агентству по атомной энергии и всем нашим партнерам за поддержку и усилия, направленные на обеспечение безопасности станции, — отметила министр.

Добавим, что ранее МАГАТЭ приняло резолюцию о немедленной деоккупации Запорожской АЭС.

