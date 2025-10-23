Для тебя Новости

ЗАЭС снова со светом: энергетики подключили станцию ​​к сети

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 октября 2025, 11:10 2 мин.
Запорожская АЭС вышла из блекаута
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь