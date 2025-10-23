ЗАЕС знову зі світлом: енергетики підключили станцію до мережі

Запорізька атомна електростанція нарешті вийшла з режиму повного блекауту, у якому перебувала майже місяць. Після тривалих ремонтних робіт енергетики відновили живлення та підключили станцію до української енергосистеми.

Як повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, завершено ремонт високовольтної лінії 750 кВ Дніпровська, яка забезпечила відновлення зовнішнього енергопостачання. Водночас тривають роботи на лінії 330 кВ Феросплавна.

Місяць без світла: як енергетики повернули живлення ЗАЕС

За словами очільниці міністерства, це вже десятий повний блекаут Запорізької АЕС від початку її окупації. Весь цей час безпека об’єкта підтримувалася лише завдяки аварійним дизель-генераторам — а це створювало реальну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

Читати на тему Ситуація на ЗАЕС критична: станція понад тиждень без електроенергії (ОНОВЛЕНО) Президент Зеленський повідомив, що аварійна ситуація на станції зберігається.

Причиною тривалого знеструмлення стали систематичні обстріли російських військ, які неодноразово пошкоджували лінії електропередач, що з’єднують станцію з об’єднаною енергосистемою країни.

З початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали живлення ЗАЕС — щоразу ризикуючи життям.

Світлана Гринчук наголосила, що єдиним шляхом до стабільної ядерної безпеки залишається повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС і повернення її під законний контроль українського оператора — Енергоатому.

Вдячна кожному енергетику, Міжнародному агентству з атомної енергії та нашим міжнародним партнерам за підтримку і зусилля, спрямовані на гарантування безпеки станції, — підкреслила міністр.

Додамо, що перед цим МАГАТЕ ухвалила резолюцію про негайну деокупацію ЗАЕС.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!