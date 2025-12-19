ЕС согласовал выделение Украине 90 млрд евро, но не из российских активов

Лидеры стран Европейского Союза согласились выделить Украине 90 миллиардов евро. Это решение было принято вместо предоставления кредита за счет замороженных российских активов — подробнее читай в материале.

ЕС выделит средства Украине, но не из активов РФ: детали

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об этом в своем аккаунте X. О предоставлении ссуды из бюджета ЕС он заявил после несколькочасовых переговоров в Брюсселе.

У нас есть сделка. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы одобрено. Мы обязались, мы выполнили, – отметил он.

Также лидеры предоставили Европейской комиссии мандат продолжать работу над так называемым репарационным кредитом на основе замороженных активов.

Однако пока этот вариант оказался неработоспособным, прежде всего из-за Бельгии и ее недовольства этой идеей, ведь именно на территории страны сохраняется основная часть активов.

Было так много вопросов по репарационному кредиту, что нам пришлось перейти к плану Б. Рациональность победила. ЕС избежал хаоса и раскола и остался единым, — сказал Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии.

Лидеры ЕС заявили, что российские активы в ЕС будут заморожены до тех пор, пока РФ не выплатит Украине военные репарации, иначе их смогут использовать для погашения кредита.

