ЄС погодив виділення Україні 90 млрд євро, але не з російських активів

Лідери країн Європейського Союзу погодилися виділити Україні 90 мільярдів євро. Це рішення було ухвалено замість надання кредиту коштом заморожених російських активів — детальніше читай у матеріалі.

ЄС виділить кошти Україні, але не з активів РФ: деталі

Голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив про це у своєму акаунті X. Після кількагодинних перемовин у Брюсселі він заявив про надання позики з бюджету ЄС.

У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки розміром 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки схвалено. Ми зобов’язалися, ми виконали, — зазначив він.

Також лідери надали Європейській комісії мандат продовжувати роботу над так званим репараційним кредитом на основі заморожених активів.

Однак поки що цей варіант виявився непрацездатним, перш за все через Бельгію та її невдоволеність цією ідеєю, адже саме на території цієї країни зберігається основна частина активів.

Було так багато питань щодо репараційного кредиту, що нам довелося перейти до плану Б. Раціональність перемогла. ЄС уникнув хаосу та розколу й залишився єдиним, — висловився Барт де Вевер, прем’єр-міністр Бельгії.

Лідери ЄС заявили, що російські активи в ЄС будуть замороженими, допоки РФ не виплатить Україні воєнні репарації, інакше їх зможуть використати для погашення кредиту.

