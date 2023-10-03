Украинский фонд на €50 млрд? Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС

Украина уже давно избрала свой европейский путь развития. После начала полномасштабной войны Европейский Союз начал мощнее поддерживать нашу страну как в борьбе за свободу, так и в стремлении стать частью ЕС, поэтому предоставил уже более 30 миллиардов евро только финансовой поддержки.

Сегодня, 3 октября, европейские парламентарии еще раз доказали свои стремления и приняли резолюцию в поддержку предложений Еврокомиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом и предоставления Украине помощи.

Корреспондент Укринформа сообщил, что во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге за резолюцию проголосовали 393 депутата. Были и те, кто против. Их оказалось 136 человек. Также 92 парламентария воздержались.

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Европейский парламент голосованием подтвердил, что пересмотр бюджета сфокусирован также на многочисленных последствиях российской агрессии против Украины и концентрирует усилия на укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета ЕС. Это позволит Евросоюзу иметь определенный запас гибкости, чтобы справиться со всеми вызовами.

Отдельный раздел резолюции посвящен предоставлению долгосрочной помощи Украине, чтобы справиться с финансовыми проблемами, вызовами войны, восстановлением разрушенного, а также проведением реформ, связанных с вхождением в ЕС и развитием административных способностей.

В Европарламенте уверены, что именно такой долгосрочный инструмент как Украинский фонд — единственный возможный путь, благодаря которому можно привлечь доноров и направить средства максимально эффективно. Поэтому парламентарии стремятся поддержать его создание настолько быстро, насколько это возможно.

Также политики стремятся, чтобы фонд обладал определенной гибкостью в условиях войны, поэтому существует предложение создать также Украинский резерв, который позволит быстро решать насущные потребности. Однако Европейский парламент подчеркивает необходимость предотвращать, обнаруживать и исправлять случаи коррупции, конфликта интересов и других нарушений в использовании фондов ЕС в Украине.

Если Европейский парламент и Европейский совет примут решение о создании Украинского фонда в рамках многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, тогда Украина сможет получить поддержку около 50 миллиардов евро.

В то же время, Украина тоже не забывает о том, что необходимо развиваться и обеспечивать себя всем необходимым. Читай, как Украина стремится стать крупнейшим производителем оружия в Европе.

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