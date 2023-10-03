Український фонд на €50 млрд? Європарламент підтримав поправки до бюджету ЄС

Україна вже давно обрала свій європейський шлях розвитку. Після початку повномасштабної війни Європейський Союз почав більш потужно підтримувати нашу державу як у боротьбі, так і у прагненні стати частиною ЄС, тому надав вже понад 30 мільярдів євро лише фінансової підтримки.

Сьогодні, 3 жовтня, європейські парламентарі вкотре довели свої прагнення та ухвалили резолюцію на підтримку пропозицій Єврокомісії з перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки з урахуванням надання Україні допомоги.

Кореспондент Укрінформу повідомив, що під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі за резолюцію проголосували 393 депутати. Були й ті, хто проти. Їх виявилось 136 осіб. Також 92 парламентарі утрималися.

Зараз також дивляться

Що означає підтримка Європарламенту поправки до бюджету ЄС

Європейський парламент голосуванням підтвердив, що перегляд бюджету тепер сфокусований також на багаточисельних наслідках російської агресії проти України та концентрує зусилля на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС. Це дасть можливість Євросоюзу мати певний запас гнучкості, щоб впоратись з усіма викликами.

Окремий розділ резолюції присвячений наданню довгострокової допомоги Україні, щоб впоратись з фінансовими проблемами, викликами війни, відновленням та відбудовою, а також проведенням реформ, що пов’язані із входженням до ЄС та розвитком адміністративних спроможностей.

У Європарламенті впевнені, що саме такий довгостроковий інструмент як Український фонд — єдиний можливий шлях, яким можна залучити донорів та спрямувати кошти максимально ефективно. Тому парламентарі прагнуть ухвалити його створення настільки швидко, наскільки це можливо.

Також політики прагнуть, аби фонд мав певну гнучкість в умовах війни, тому існує пропозиція створити також Український резерв, який дасть можливість вирішувати швидко нагальні потреби. Та водночас Європейський парламент підкреслює необхідність запобігати, виявляти та виправляти випадки корупції, конфлікту інтересів та інших порушень у використанні фондів ЄС в Україні.

Якщо Європейський парламент та Європейська рада ухвалять рішення щодо створення Українського фонду в рамках багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, тоді Україна зможе отримати підтримку у розмірі близько 50 мільярдів євро.

Водночас Україна теж не забуває про те, що необхідно розвиватись та забезпечувати себе усім необхідним. Читай, як Україна прагне стати найбільшим виробником зброї у Європі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.