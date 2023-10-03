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Український фонд на €50 млрд? Європарламент підтримав поправки до бюджету ЄС

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Жовтня 2023, 18:20
Європарламент
Фото: Unsplash

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