Школьные звери — в Украине стартовал флешмоб для создания единого алгоритма реагирования на насилие

Резонансное дело об изнасиловании 14-летней девочки тремя подростками в Закарпатской области заставило украинцев снова задуматься о культуре насилия в нашем обществе и отсутствии сексуального образования, что ведет к катастрофическим последствиям.

Хотя Закон Украины Об образовании гарантирует учащимся безопасную среду, в реальности конкретные действия зависят от учителей и других работников школы.

И если одни действительно становятся на защиту жертвы, то другие потакают насильникам, оправдывая их преступные действия тем, что “они так ухаживают” или же девушки “сами виноваты” и “провоцируют” парней.

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Так считает гендерный эксперт и главный редактор ресурса Гендер в деталях Тамара Злобина. Она запустила флешмоб Школьные звери, требуя от МОН создать единый алгоритм реагирования на гендерное насилие в школах.

Флешмоб Школьные звери

Флешмоб требует:

Ввести единый алгоритм действий учебного заведения при выявлении сексуального насилия в семье или школе, сексуальных домогательств от учителей или сверстников, травли или изнасилования. Ввести сексуальное образование на всех уровнях учебного процесса. Обязать всех работников школ проходить курсы противодействия дискриминации и гендерному насилию.

Чтобы присоединиться к флешмобу, выкладывай в соцсети свои школьные фото и истории с хештегом #шкільні_звірі, а также обозначай в посте страницы МОН (@mon.ua.official) и Гендера в деталях (@genderindetail).

И родители, и учителя должны понять, что задирание юбочек — это не “просто детское баловство”. Это травмирующее насилие.

Поощряющееся и умножающееся насилие, не будучи наказанным. Насилие, которое превращает жизнь девочек, девушек и женщин в ад, — пишет Тамара Злобина.

Сексуальные домогательства могут иметь разное проявление и присутствовать в разных сферах жизни. Читай, что делать, если стал свидетелем сексуальных домогательств. Ведь у тебя есть сила разорвать круг насилия и помочь другим.

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